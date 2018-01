Juventus, un altro Pirlo bianconero. Accordo con Balotelli. Juventus news calciomercato

JUVENTUS, UN ALTRO PIRLO BIANCONERO

Dopo Andrea, un altro Pirlo vicino alla Juventus. Si tratta del figlio 15enne Nicolò, che presto potrebbe entrare a far parte dell'Under 16 bianconera. Ora gioca nei Giovanissimi del Pecetto e - secondo 'Il Corriere di Torino' - dalla prossima stagione potrebbe entrare a far parte della Juventus giovanile. "Mi somiglia tanto - ha detto di lui papà Andrea Pirlo - è tecnico e poco grintoso e si diverte a giocare a calcio". Già a gennaio Nicolò, che indossa la maglia numero 8, doveva fare un provino per la Juve

JUVENTUS-BALOTELLI, ACCORDO DI 5 ANNI. CALCIOMERCATO RUMORS

Mario Balotelli alla Juventus. "The Sun" non ha dubbi e parla di un accordo tra il centravanti del Nizza (in scadenza a giugno) e i bianconeri per la prossima stagione. Cinque anni di contratto per SuperMario che sarà il vice di Gonzalo Higuain. Il tabloid inglese parla di un accordo già trovato con Mino Raiola, agente di Balotelli, regista di questa operazione. L'ex attaccante di Inter e Milan sta vivendo una stagione di grande rilancio: a Nizza ha trovato continuità di rendimento e messo a segno gol pesanti. La nuova paternità sembra avergli fatto molto bene. E a 27 anni sogna di tornare in Nazionale. La Juventus potrebbe essere il treno giusto. Balotelli sarebbe il 12° giocatore della storia ad avere indossato le casacche di Juventus, Milan e Inter. L'ultimo della lista Leonardo Bonucci, prima di lui Luigi Cevenini, Giuseppe Meazza, Enrico Candiani, Aldo Serena, Roberto Baggio, Edgar Davids, Bobo Vieri, Patrick Vieira, Zlatan Ibrahimovic e Andrea Pirlo.

Juventus su Han: l'attaccante nordcoreano vicini. Juventus news calciomercato

La Juventus stringe per Han Kwang-Song, attaccante nordcoreano di proprietà del Cagliari. Marotta e Paratici hanno accelerato con il club sardo per chiudere la trattativa e assicurarsi il 20enne Le parti però non hanno ancora trovato un accordo per il cartellino del talento asiativo (attualmente in forza al Perugia): la domanda è di 10 milioni di euro, l'offerta juve attorno alla metà.

Juventus-Han: Marotta cerca l'intesa con il Cagliari per bruciare Inter-Milan-Roma

Le contropartite tecniche potrebbe aiutare le due società ad arrivare alla fumata bianca (o bianconera): il portiere Audero (ora al Venezia), il centrocampista Caligara e l'attaccante Cerri (in prestito al Perugia) sono nomi che risulterebbero graditi alla dirigenza sarda. L'idea della Juventus tra l'altro è di acquistare subito Han e lasciarlo al Cagliari per due stagioni, per farlo maturare con calma. La fratta di Marotta nel voler chiudere a breve la trattativa nasce dalle attenzioni di Inter, Milan e Roma per l'attaccante nato in Corea del Nord.

JUVENTUS, CHI E' HAN, IL BOMBER COREANO CHE SEDUCE LA SIGNORA

Hah è un attaccante ambidestro dotato di buona tecnica, velocità e dribbling, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo giocando da prima o seconda punta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LE ALTRE TRATTATIVE

Juventus e Cagliari invece sono più lontane sul giovane centrocampista Barella: il giocatore piace ma 30 milioni di euro sono giudicati eccessivi dal club bianconero. Fronte Emre Can: il giocatore resta vicino, ma Bayern Monaco e Manchester City, sono tornate su di lui. Un altro nome calco è quello di Marcos Acuna dello Sporting di Lisbona: l'argentino si è messo in luce nelle sfide di Champions League, ma ha una clausola rescissioria da 60 milioni.