Juventus, Benatia presenta querela per l'insulto razzista

Benatia ha sporto querela alla Digos di Torino per l’insulto razzista («stai zitto, marocchino di m...») che ha sentito in cuffia nel corso di un’intervista a «Calcio champagne», su Rai2, dopo il derby Juventus-Torino di sabato scorso. La Digos di Torino a sua volta ha trasmesso gli atti in procura.

L’ipotesi di reato è diffamazione aggravata dall’odio razziale: per ora contro ignoti. Gli inquirenti dovranno capire chi ha pronunciato quella frase. La procura ha chiesto alla Rai l’elenco di chi era presente in studio a Milano o nel luogo in cui sarebbe stata detta la frase razzista. Dopo l'identificazione saranno ascoltate come persone informate sui fatti. Sul caso dell'insulto razzista a Benatia la Rai ha espresso subito solidarietà sostenendo l’estraneità dei suoi dipendenti, la Juventus ha replicato che il segnale audio è partito direttamente dalla sede Rai, senza interferenze.



BENATIA E GLI INSULTI RAZZISTI DURANTE IL COLLEGAMENTO RAI POST JUVENTUS-TORINO. IL CASO