Juventus, blitz per Douglas Costa dal Bayern Monaco



La Juventus ha scelto come Douglas Costa come ultimo extracomunitario da tesserare. Sono in netta discesa le quotazioni di Danilo del Real Madrid, mentre c'è l'accordo con il Bayern Monaco sul prestito con obbligo di riscatto dell'esterno d'attacco brasiliano. La trattativa potrebbe chiudersi in pochi giorni e Giovanni Branchini che volerà a Monaco di Baviera nelle prossime ore per definire l'affare tra i due club. L'idea è di un prestito da 8 milioni con diritto di riscatto fra due stagioni a 30.



JUVENTUS, NON SOLO DOUGLAS COSTA: MATUIDI E DE SCIGLIO PIU' VICINI



Aspettando l'affondo per Bernardeschi, la Juventus tiene anche aperto il discorso Matuidi con il Psg per rinforzare il centrocampo l’anno scorso costava 30-40 milioni, oggi si potrebbe chiudere per la metà e ci sono buone chance che il giocatore vesta il bianconero. Così come Mattia De Sciglio anche se c'è forte distanza tra la valutazione della società torinese (attorno agli 8 milioni) e quella rossonera (circa 13). Resta in piedi la possibilità di uno scambio con Cuadrado (e soldi alla Juve).