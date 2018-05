Juventus-Bologna, Donadoni: "Rugani andava espulso e Khedira..."

"C'era un giocatore della Juventus che rientrando all'intervallo si lamentava del rigore che ci hanno concesso e questo fa riflettere, anche perché al massimo eravamo noi a doverci lamentare della mancata espulsione di Rugani. E sul gol di Khedira c’è una spinta su Keita". Sul match: "Le loro qualità tecniche hanno fatto la differenza". Roberto Donadoni contesta le decisioni arbitrali dopo la sconfitta per 3-1 del Bologna sul campo della Juventus. Il tecnico della squadra felsinea analizza il match ai microfoni di Premium Sport. "Per quanto riguarda la partita, torniamo a Bologna con rammarico: l’avevamo gestita bene, ma purtroppo le qualità tecniche dei bianconeri hanno fatto la differenza nella ripresa, mentre noi abbiamo commesso degli errori. Pure sull’1-1 abbiamo avuto la palla per tornare in vantaggio, ma siamo stati imprecisi, a differenza dei nostri avversari: ci servirà da lezione per il futuro. Ora dobbiamo pensare a finire bene la stagione: abbiamo ancora due partite, tutto il resto verrà considerato più avanti". I tifosi hanno contestato Donadoni: "Se le divergenze coi tifosi mi hanno demotivato? È una parola che nel mio vocabolario non esiste: io penso sempre a fare del mio meglio e a lavorare con un gruppo eccezionale come quello di quest’anno a Bologna".

JUVENTUS-BOLOGNA 3-1 TABELLINO

MARCATORI: Verdi (B) al 30' p.t. su rigore; autogol di De Maio (B) al 6', Khedira (J) al 18', Dybala al 24' s.t.

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Rugani, Barzagli, Asamoah; Cuadrado (dal 28' s.t. Lichtsteiner), Khedira, Marchisio, Matuidi (dal 1' s.t. Douglas Costa), Alex Sandro (dal 39' s.t. Bernardeschi), Dybala, Higuain. (Szczesny, Pinsoglio, Benatia, Chiellini, Bentancur). All. Allegri.

BOLOGNA (5-3-2): Mirante; Krafth (dal 15' s.t. Torosidis), Mbaye, Romagnoli, De Maio, Keita; Poli, Crisetig, Nagy; Avenatti (dal 21' s.t. Palacio), Verdi (dal 28' s.t. Destro). (Da Costa, Orsolini, Krejci, Di Francesco, Valencia, Falletti, Masina). All. Donadoni.

ARBITRO: Irrati

NOTE: spettatori 40.714;

espulsi ; ammoniti Cuadrado (J), Poli (B), Crisetig (B), Palacio (B).

Recuperi: 2' p.t.; 4' s.t.