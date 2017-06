Juventus, Buffon: "Se vinco la Champions fra un anno magari non smetto"

Juventus, Buffon: "Se vinco la Champions League fra un anno magari non smetto"

Buffon lascia il calcio nel 2018. Anzi forse no. "Ancora una stagione e smetto. Ma se dovesse accadere di vincerla (la Champions League, ndr)... C'è un patto fra me e il presidente", ha detto il portiere della Juventus a Sky. Di sicuro Buffon è atteso da una stagione di fuoco: le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, l'assalto a un nuovo triplete con la maglia della Juventus (scudetto, Champions League, Coppa Italia) e - se tutto filerà liscio - i Mondiali di calcio. Poi Gigi tirerà le somme e prenderà la decisione se lasciare il calcio o proseguire.



"In questo momento dico che farò ancora un anno da giocatore. Poi ci vorrà un periodo di stacco e poi si vedrà quale strada intraprendere e per cosa svegliarsi al mattino. Quasi sicuramente smetto di giocare, al 99,9 per cento. Poi col presidente c'è una richiesta: ovvero, se dovesse accadere qualcosa di particolare può darsi che... Se dovessimo vincere la Chamnpions potremmo pensare di proseguire per partecipare ad altre due competizioni dopo la Champions... Le due Coppe internazionali. Poi non dico altro, ogni volta rimettiamo in moto certe cose e certe attese. Quest'anno era troppo facile e bello vincerla, saremmo lieti se avvenisse".