Juventus, Cerri al Cagliari a titolo definitivo. Sturaro, Audero e.. le plusvalenze bianconere

Juventus, Cerri al Cagliari a titolo definitivo a 9 milioni (8,4 mln di plusvalenza)

La Juventus piazza un'altra plusvalenza. Alberto Cerri passa al al Cagliari a titolo definitivo. Il giocatore è stato pagato dal club sardo 9 milioni di euro. Una plusvalenza da 8,4 milioni. ”Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della società Cagliari Calcio S.p.A. del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Cerri a fronte di un corrispettivo di € 9 milionipagabile nei prossimi tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 8,4 milioni“, racita il comunicato dei bianconeri.

JUVENTUS, OLTRE 100 MILIONI INCASSATI DALLE CESSIONI SENZA PERDERE NEANCHE UN TITOLARE

La Juventus in questi mesi ha piazzato altre importanti cessioni a titolo definitivo. In primis Mattia Caldara al Milan (nell'affare che portò anche Higuain in rossonero e Bonucci di nuovo alla Juve), poi Rolando Mandragora all’Udinese (20 milioni la scorsa estate, sul centrocampista la Juve ha diritto di controriscatto a 24 mln), il portiere Emil Audero alla Sampdoria (obbligo di riscatto a fine stagione per 20 milioni) e Stefano Sturaro al Genoa per 18 milioni. Senza dimenticare il 21enne attaccante Andrea Favilli che un accordo con il Grifone a gennaio ha definito in prestito biennale con obbligo di riscatto in un'operazione da 12 milioni complessivi (in estate probabilmente il 20enne difensore argentino Romero poi farà il percorso inverso e passerà alla Juventus: 30 milioni di possibile valutazione). Riassumendo: Caldara a 35 milioni, Sturaro 18, Audero 20, Mandragora 20, Cerri 9 milioni (e Favilli in prospettiva altri 12): la Juventus ha incassato (oltre) 100 milioni senza cedere neanche un titolare. Un bel tesoretto che dimostra come la società bianconera sia sempre attiva, duttile, presente e leader sul mercato non solo in entrata, ma anche in uscita.