Juventus - Cori razzisti contro Napoli e Koulibaly: curva Juventus chiusa

Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per una partita i settori 'Tribuna Sud 1° e 2° anello' dell'Allianz Stadium e inflitta un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus "per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori del Napoli, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l'impianto, preceduti altresì, al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore di Kalidou Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione".

Il giudice sportivo ha anche fermato per un turno il difensore del Napoli, Mario Rui, espulso per doppia ammonizione nel match contro la Juventus.