Juventus, Cristiano Ronaldo: Kathryn Mayorga ritira l'accusa di stupro

Kathryn Mayorga avrebbe ritirato nel mese scorso le accuse di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo. Lo rivela Bloomberg, secondo cui il mese scorso nel tribunale statale del Nevada a Las Vegas è stata depositato un atto di 'voluntary dismissal'. Non viene però spiegato se sia stato raggiunto un accordo tra le due parti o sia stata un’iniziativa autonoma della vittima.

I legali delle due parti, Leslie Stovall e Peter Christiansen, non hanno commentato la cosa. Kathryn Mayorga aveva presentato la denuncia lo scorso 27 settembre quando dichiarò di essere stata violentata da CR7 nel 2009 nella suite di un hotel di Las Vegas dopo averlo conosciuto in discoteca. Cristiano Ronaldo ha sempre negato la vicenda. E ora il caso sempre chiuso una volta per sempre.

Intanto CR7 prepara l'ultimo appuntamento della sua lunga annata calcistica: le finali di Nation League con il Portogallo. Poi sarà tempo di meritate vacanze in vista della prossima stagione che lo vedrà andare all'assalto nuovamente della Champions League (e del Pallone d'Oro) con la maglia della Juventus.