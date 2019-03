Juventus, Cristiano Ronaldo profeta con Evra: "Distruggiamo l'Atletico Madrid"

Cristiano Ronaldo sapeva già tutto. Dopo il match d'andata di Champions League tra la Juventus e l'Atletico Madrid, chattando con Evra diceva: "Li distruggiamo, passiamo noi fratello". Ronaldo si conferma leader dei bianconeri. Nonostante la sconfitta di Madrid, infatti, il fuoriclasse portoghese era molto sicuro sull'esito della gara di ritorno allo Stadium, mostrandosi anche sorridente nonostante il pesante ko.

Dalle parole ai fatti, Ronaldo in campo ha segnato tutte e tre le reti agli spagnoli e ha portato la Juventus ai quarti di finale. "Fratello, conto su di te per il ritorno. Non ho mai dubitato di te. E poi la gente se la prende con me quando tu e la Juventus perdete", scrive Evra. "Lo so, ma passiamo fratello. In casa li ammazziamo", risponde CR7. "Esatto, viva Ronaldo! Il mio fratello! Ronaldo oltre a goleador si ritaglia un nuovo ruolo, quello di profeta, come conferma Evra pubblicando la loro chat su Whatsapp.