Juventus, Cristiano Ronaldo sbarcato a Torino. Higuain al Chelsea di Sarri

JUVENTUS, RONALDO SBARCATO A CASELLE, JUVE "BEM-VINDO CRISTIANO!

Cristiano Ronaldo e' gia' in Italia. Il fuoriclasse portoghese, acquistato dalla Juventus, a sorpresa e' sbarcato all'aeroporto di Caselle assieme alla compagna Georginia. Ad annunciarlo e' il club bianconero su Twitter: "Guardate chi e' appena arrivato a Caselle! Bem-vindo, @Cristiano! #CR7JUVE". Nelle prossime ore Ronaldo, che era atteso per domattina, effettuera' le visite mediche e poi, nel pomeriggio di lunedi', sara' presentato alla stampa.

CALCIOMERCATO: CHELSEA. STAMPA, MORATA PER HIGUAIN, VIA ANCHE GIROUD

Due per uno. Maurizio Sarri e' pronto a sacrificare Alvaro Morata e Olivier Giroud per arrivare a Gonzalo Higuain: secondo il "Sunday Mirror" e' questa la strategia dettata al Chelsea dal nuovo allenatore. Morata potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio con la Juventus per Higuain, nella lista dei partenti della societa' bianconera dopo il clamoroso acquisto di Cristiano Ronaldo. Via anche Giroud, arrivato a Stamford Bridge nel gennaio scorso dall'Arsenal: il 30enne centravanti francese, titolare contro la Croazia nella finale dei Mondiali, ha ancora un anno di contratto con il Chelsea e in Premier League non mancano le pretendenti.