Juventus, Cristiano Ronaldo squalificato con l'Ajax? JUVE TRANQUILLA PERCHE'..

Juventus, Cristiano Ronaldo squalificato con l'Ajax? Nedved: "E' stato insultato"

Ajax-Juventus senza Cristiano Ronaldo per squalifica Uefa in seguito al gesto di CR7 dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid? In casa Juve non temono assolutamente che arriverà la sanzione nei confronti di Ronaldo.

"Non temo la squalifica di Cristiano Ronaldo, perché dovrei..". Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, spiega a Sky Sport dopo il sorteggio di Champions League che non si aspetta una sanzione della Uefa nei confronti dell'attaccante portoghese per il gesto fatto dopo la vittoria sull'Atletico Madrid, simile a quello fatto da Simeone all'andata. "E' stato un gesto che è rimasto sul campo, nelle emozioni che ci sono sul campo, lui si è sfogato dopo essere stato insultato tantissimo a Madrid e dai loro tifosi anche in casa nostra. Lo capisco e non credo che ci saranno sanzioni come squalifiche".

Pavel Nedved poi sul sorteggio dei quarti di finale che vedrà la Juventus contro l'Ajax (con la prospettiva forse di affrontare Guardiola in semifinale): "Non sono contento né scontento. Credo saranno due bellissime partite. L'Ajax ha dimostrato di poterci stare, ha fatto fuori il Real Madrid, dovremo stare molto attenti e affrontare con grandissimo entusiasmo questi quarti di finale". Il vicepresidente della Juve ha parlato anche di Massimiliano Allegri. "Noi abbiamo fatto dei passi, quelli fatti ogni anno, il presidente si è incontrato con il tecnico, si sono detti delle cose ed hanno spostato la decisione a giugno. Noi dobbiamo essere contenti di questo allenatore, quello che sta facendo in campionato è eccezionale, non è mai avvenuto, e in Champions siamo dove volevamo essere, non possiamo chiedere di più".