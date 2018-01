Juventus, Cuadrado operato: i tempi di recupero. Juventus news

Juan Cuadrado è stato operato. L'intervento all'attaccante della Juventus ad opera della dottoressa Ulrike Muschaweck a Monaco di Baviera è avvenuto alla presenza del dottor Claudio Rigo.

Juventus, Cuadrado operato: un mese di stop poi la ripresa

Il campione colombiano soffre di sintomatologia pubalgica. Il club bianconero con una nota sul suo sito ufficiale fa sapere che Cuadrado al rientro in Italia il giocatore inizierà subito la riabilitazione. È attualmente prevedibile un periodo di circa 30 giorni per la ripresa della preparazione atletica. La speranza della Juventus è dunque di riavere in campo il giocatore nel giro di un mese e mezzo. Nelle scorse ore si erano diffuse previsioni di rientro più negative che parlavano di 2-3 mesi di stop.