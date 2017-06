Juventus, Dani Alves ha rescisso il contratto. Ecco le piste per il sostituto

Juventus, Dani Alves ha rescisso il contratto



Dani Alves ha rescisso il contratto con la Juventus. Lo comunica ufficialmente la societa' sul sito internet. L'esterno brasiliano, uno dei migliori nella seconda parte dell'ultima prima dell'infelice notte della finale di Cardiff, ha giocato in bianconero una sola stagione, nella quale ha collezionato 33 presenze e 6 gol. Dani Alves aveva gia' anticipato il finale della parentesi alla Juventus con un post di saluto pubblicato due giorni fa sul suo suo profilo Instagram. Dani Alves pare destinato al Manchester City di Guardiola.



JUVENTUS, DANILO EREDE DI DANI ALVES? LE OPZIONI

Danilo del Real Madrid è una delle opzioni più calde in casa Juventus per sostituire Dani Alves. Il brasiliano venne pagato 30 milioni dai blancos ma ora fatica a trovare spazio da titolare nelle scelte di Zidane. Il giocatore non è incedibile, ma ha una valutazione non inferiore a quota 20. Se ne parlerà nei prossimi giorni anche se l'arrivo di Danilo alla Juventus chiuderebbe la porta definitivamente a Douglas Costa (essendo i due extracomunitari e avendo i bianconeri solo un tesseramento dopo l'arrivo di Bentancur a centropcampo). Restano aperte anche le candidature di Matteo Darmian (anche se il Manchester United non lo ha messo sul mercato) e Mattia De Sciglio (che il Milan può vendere e ha il gradimento di max Allegri).