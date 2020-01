Juventus, Demiral come Zaniolo: lesione legamento crociato. Stagione finita

Juventus, Demiral lesione legamento crociato: stagione finita

Juventus, Demiral come Zaniolo: lesione al legamento crociato - "Nel corso della partita di ieri sera Merih Demiral ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro", spiega la Juventus in una nota dopo l'infortunio del difensore turco domenica sera all'Olimpico nel match vinto 2-1 dalla Juve (che ha consegnato il titolo di capioe d'inverno ai bianconeri due punti davanti all'Inter di Antonio Conte). Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il J Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Il club bianconero fa sapere che per Demiral "sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni".

Demiral era stato sostituito al 19' (dopo aver segnato il gol dello 0-1) da De Ligt. La Juventus è in emergenza difesa vista anche l'assenza di Giorgio Chiellini dopo l'operazione al legamento crociato dello scorso settembre. Rugani sembrava in partenza, ma a questo punto è probabile che restarà in bianconero. E tornerà intanto titolare De Ligt, che nelle ultime settimane non aveva giocato. Il difensore olandese contro la Roma è entrato in campo e ha giocato un match in sicurezza. La Juventus perde dunque Demiral sino al termine della stagione: ansia per la la Turchia a 151 giorni dal match inaugurale di Euro 2020 contro l'Italia.