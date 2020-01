Juventus, Dybala chiama Pogba. Alex Sandro, le condizioni

Juventus, Dybala chiama Pogba: "Spero di tornare a festeggiare i gol con lui" - Juventus news

Paulo chiama Paul. Di un possibile ritorno di Pogba alla Juventus si parla da un po', il centrocampista francese non sembra piu' a suo agio al Manchester United e in bianconero ritroverebbe tanti vecchi amici, su tutti Paulo Dybala. "Io e Paul abbiamo un gran bel rapporto e quando lui giocava qui cercavamo continuamente di trovare nuovi modi per festeggiare i nostri gol - racconta la Joya in un'intervista a 'Otro' - Ne abbiamo fatti tanti, quindi i festeggiamenti cambiavano spesso e spero che un giorno potremo festeggiare gol insieme di nuovo". Dybala la Juventus se la tiene stretta, al punto da definirla "un sogno, per diversi motivi. Primo perche' uno sogna sempre di approdare a un club del genere, perche' e' un sogno poter rappresentare questi colori come lo e' poter vincere tutti quei titoli che non vincevamo da tempo, sia per i tifosi sia per noi, perche' entrambi ce lo meritiamo. Ma e' un sogno anche perche' ho realizzato grandi obiettivi con questo club". L'attaccante argentino confessa poi di non essere molto entusiasta della Var. "Non e' facile esprimersi perche' ci sono molti aspetti che la riguardano come tanti sono i punti di vista al riguardo, sia a favore che contro".

"Personalmente - ammette Dybala - giocherei benissimo anche senza: penso che l'arbitro dovrebbe essere libero di gestire la partita da se' senza dover essere controllato da altri arbitri che non sono in campo, perche' penso ci siano molti fattori che hanno impatto sulla partita che non puoi capire guardandoli da fuori".

NAPOLI-JUVENTUS, DYBALA: "GATTUSO? UN PAZZO, MA NEL SENSO BUONO"

Domenica c'e' Napoli-Juve e Dybala ritrovera' Gattuso, suo allenatore ai tempi del Palermo. "Gattuso e' 'pazzo' ma nel senso buono - sorride - Quando ero al Palermo mi aiuto' molto, anche se la cosa non duro' tanto. Ma ho tanti ricordi bellissimi con lui.

Magari non era sempre docilissimo, specialmente durante gli allenamenti, ma lui e' fatto cosi', e' il suo modo di allenare, ed e' stata un'esperienza incredibile".

JUVENTUS, ESCLUSE FRATTURE COSTALI PER ALEX SANDRO - JUVENTUS NEWS

L'esterno difensivo della Juventus, Alex Sandro è stato sottoposto presso il J Medical a un controllo radiologico all'emicostato destro che ha "escluso la presenza di fratture costali. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno", spiega il club bianconero. Cuadrado, invece, non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera forma influenzale.