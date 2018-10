Juventus, Emre Can operato per il nodulo tiroide - Juventus news

Il centrocampista della Juventus, Emre Can, "è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo tiroideo. L'intervento é stato eseguito a Francoforte dal Prof. Vorlaender, alla presenza del Dott. Claudio Rigo, responsabile sanitario bianconero, ed é perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni potrà essere meglio definita la prognosi per la ripresa dell'attività agonistica".

La prognosi dovrebbe aggirarsi sulle 5-6 settimane, terminate le quali Emre Can dovrebbe tornare a disposizione di Allegri.

Juventus su Phil Foden del Manchester City - Juventus news

La Juventus ha messo gli occhi su Phil Foden. Secondo il "Mirror", i bianconeri starebbero monitorando la situazione del 18enne centrocampista inglese del Manchester City, in scadenza nel 2020. La trattativa per il rinnovo, infatti, stenta a decollare e la Juve sarebbe pronta a entrare in scena con la possibilita' di assicurarsi il giovane talento per appena 200 mila euro. Al City tremano: 15 mesi fa e' andato via Jadon Sancho, che ha accettato l'offerta del Borussia Dortmund per lo scarso spazio in prima squadra, e a fine stagione potrebbe fare lo stesso anche Brahim Diaz, destinazione Real Madrid.