JUVENTUS festeggia 2 volte: sorteggio Champions con l'Ajax e a Piazza Affari

JUVENTUS festeggia 2 volte: sorteggio Champions League con l'Ajax e a Piazza Affari

La Juventus chiude una settimana da sogno salendo dell'1,77% a Piazza Affari. Una crescita determinata anche dal sorteggio di Champions League con l'Ajax, giudicato favorevole dagli investitori.

Champions League: Aiax-Juventus. Le date

Ajax-Juventus ai quarti di finale di Champions League. La squadra bianconera giocherà il 10 aprile ad Amsterdam la gara di andata. Il ritorno all'Allianz Stadium di Torino il 16 aprile.

Sorteggio dei quarti di finale, Ajax-Juventus (Champions). Poi il Manchester City?

La Juventus pesca l'Ajax per i quarti di finale di Champions League. Gli altri accoppiamenti: Liverpool-Porto, Tottenham-Manchester City e Barcellona-Manchester United. La Juve, in caso di semifinale affronterà la vincente tra Tottenham e Manchester City. Possibile incrocio dunque tra Allegri e Guardiola nel turno successivo (pochettino permettendo). Ai quarti di Champions League comunque è stato un sorteggio fortunato per i bianconeri nall'urna di Nyon, grazie alla mano di un ex Inter, il portiere Julio Cesar. Evitate le temibilissime Manchester City, Barcellona e Liverpool.

JUVENTUS CON L'AIAX. RONALDO CONTRO MESSI E IL BARCELLONA IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE?

Il tabellone tennistico della Champions League oltre a determinare la sfida ad Ajax e vincente di Tottenham-Manchester City porta un'altra notizia per la Juventus: la possibile sfida tra Cristiano Ronaldo e il Barcellona di Messi arriverebbe solo in finale. E sarebbe uno show clamoroso.

Champions League: tutte le date

I quarti di finale di Champions League che vedranno impegnata la Juventus si giocheranno il 9-10 aprile (andata) ed il 16-17 aprile (ritorno). Per quanto riguarda le semifinali, invece, le migliori quattro d’Europa scenderanno in campo nei match d’andata il 30 aprile e il 1 maggio e il 7 e l’8 maggio per le gare di ritorno. La Finale è in programma sabato 1 giugno a Madrid al Wanda Metropolitano.

Champions League: i precedenti con l'Ajax della Juventus

La Juventus ha pescato l'Ajax nell'urna di Nyon per i quarti di finale di Champions League e il pensiero corre al 1996, quando a Roma i bianconeri conquistarono ai rigori la Coppa dei Campioni nella finale proprio contro gli olandesi. In totale, sono dodici i precedenti: la Signora ne ha vinti sei, contro i due dei Lancieri e quattro pareggi. L'ultimo confornto risale al 25 febbraio 2010, quando nei 16esimi di Europa League finì 0-0 a Torino e la Juve si qualificò per gli ottavi.

