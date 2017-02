Juventus, Hernanes addio ufficiale. Va all'HEBEI CHINA. Le cifre

Juventus, Hernanes addio ufficiale. Va all'HEBEI CHINA



Juventus Football Club S.p.A. "comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Hebei China Fortune Football Club Co. Ltd per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Anderson Hernanes".



JUVENTUS, HERNANES VENDUTO IN CINA PER 8-10 MILIONI



Hernanes in Cina è stato venduto dalla Juventus per un "importo di € 8 milioni che saranno interamente pagati entro 15 giorni dal rilascio del transfer internazionale. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.



JUVENTUS-HERNANES, ADDIO DOPO DUE STAGIONI



Il matrimonio tra la Juventus ed Hernanes si chiude dopo due stagioni (arrivò dall'Inter nell'estate 2015) con 35 presenze, due gol in campionato e con uno Scudetto e una Coppa Italia.



Hernanes saluta: "Grazie a tutti per l'onore, e forza Juventus"



“Ho fatto un bel percorso in Italia. Indossare questa maglia per un anno e mezzo è stato un onore, un grande piacere e motivo di orgoglio”, scrive il Profeta sul suo profilo. “Per questo, vorrei ringraziare tutti per questa opportunità! Dal presidente ai dirigenti, passando per staff tecnico, medico, fisioterapico, i magazzinieri, gli addetti stampa, il personale Marketing e del ristorante. Ringrazio tutti per la cortesia e la gentilezza nei miei confronti! Ringrazio i tifosi che mi hanno dato supporto in questi 18 mesi! Grazie a tutti di cuore e forza Juve sempre e comunque!”.