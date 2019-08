Juventus-Icardi. Ma Dybala non all'Inter. Calciomercato rumors

Juventus su Icardi. Ma Dybala non all'Inter

Dybala non è andato al Tottenham, dopo che la Juventus ha bloccato la trattativa quando era già stato raggiunto l'accordo con gli Spurs. Ma l'attaccante argentino resta sul mercato. L'ipotesi di scambio con Icardi resta una delle opzioni, però la Juve pare comunque poco propensa a oggi - per non rinforzare i nerazzurri, che, con Lukaku (e Dzeko) rischierebbero di diventare molto pericolosi in campionato. Soprattutto pensando al top player che siede sulla panchina dell'Inter, l'ex Antonio Conte.

DYBALA-INTER? LA JUVENTUS PUNTA SU PSG E BAYERN MONACO

Ecco perchè l'idea della Juventus sarebbe quella di vendere Paulo Dybala all'estero. Due le opzioni possibili: Psg e Bayern Monaco (che pensa anche a un altro juventino: Mandzukic, dopo che il croato ha rifiutato il Manchester United). Il Paris Saint Germain segue l'attaccante argentino e potrebbe anche pensare di prenderlo (lui e Donnarumma) a condizione di vendere Neymar (Barcellona meta preferita di O' Ney, ma se non si sbloccherà entro il 20 agosto, allora il Real Madrid potr effettuare il sorpasso ai rivali). Il Bayern Monaco valuta Dybala e Perisic dopo che è sfumato l'arrivo di Sanè (rottura del crociato per il 24enne attaccante del Manchester City).

DYBALA-INTER E ICARDI-JUVENTUS...

La cessione di Paulo Dybala permetterebbe alla Juventus di puntare dritta su Icardi negli ultimi giorni di calciomercato. Altrimenti l'ipotesi di uno scambio tra Maurito e la Joya - portando a una plusvalenza importante per entrambi i club - tornerà d'attualità. Ma non è la prima opzione bianconera a oggi.