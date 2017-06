Juventus, il Chelsea rilancia su Alex Sandro: 70 milioni. E Bonucci...

Juventus, il Chelsea rilancia su Alex Sandro: 70 milioni



Il Chelsea vuole a tutti i costi Alex Sandro. L'esterno sinistro brasiliano della Juventus è uno degli obiettivi più caldi nella liste stilata da Antonio Conte alla dirigenza blues.



JUVENTUS-CHELSEA: 114 MILIONI BONUCCI-ALEX SANDRO O 70 PER IL SOLO ALEX SANDRO



Nelle scorse ore si è molto parlato di un affare che comprendesse anche Bonucci con 100 milioni di sterline (114 milioni di euro) nelle casse bianconere, ma il club inglese è pronto a scindere le trattative e investire 70 milioni per il solo Alex Sandro. In Ighilterra i media sono convinti che la trattativa andrà in porto, di certo peserà tantissimo la volontà del brasiliano.



ALEX SANDRO-JUVENTUS E LA SUPER PLUSVALENZA



La Juventus non vorrebbe privarsi del giocatore (su cui i blues sono da tempo tanto che poche settimane fa già si parlava di offerta da 60 milioni), difficile da sostituire sul mercato dove non si vedono grandi terzini-esterni di quel valore. Ma se Alex Sandro dovesse chiedere la cessione, non sarà facile per Marotta trattenerlo. La juve tra l'altro lo pagò due anni fa 27 milioni dal Porto: dal punto di vista economico sarebbe una plusvalenza molto importante.



Juventus; Dani Alves, "se devo andare via non creerò problemi". Manchester City pronto



"Non so cosa stia succedendo con la Juventus: i miei agenti hanno mandato per risolvere la situazione, mi parleranno quando avranno una soluzione". Ha spiegato Dani Alves, esterno brasiliano della Juventus, sul suo imminente addio alla 'Vecchia Signora': "Se dovessi andare via, lo faro' senza creare problemi - ha aggiunto Alves alla trasmissione brasiliana "Conversa com Bial" - a differenza di quanto si legge in giro". Sulla destinazione futura, Dani Alves dice: "Sanno tutti quanto ammiri Guardiola - ha concluso riferendosi all'allenatore del Manchester City - e' un grande tecnico".