Juventus: il ritorno di Gigi Buffon, ultimo anno da giocatore poi dirigente

Gigi Buffon e la Juventus tornano insieme. Il portiere, dopo una stagione in Francia al Paris Saint Germain è pronto a riabbracciare Torino, sponda bianconera. Pantaloni rossi e camicia bianca: così alle 8:40 è inziata la seconda avventura di Gigi Buffon alla Juve. Il portiere, che dopo un anno al Psg, torna in bianconero si è presentato al J Medical per sostenere le visite mediche di rito dove è stato accolto da circa 150 tifosi che gli hanno chiesto selfie e autografi. Nel pomeriggio la firma sul contratto annuale da 1,5 milioni di euro più bonus_ sarà il vice di Szczesny. Alle 12.20 Gigi Buffon ha terminato le visite mediche ed è uscito dal J-Medical per salutare i tantissimi tifosi ancora presenti alla Continassa. Molto disponibile, si è fermato per selfie e autografi con chi è rimasto per molto tempo sotto il sole ad aspettarlo.