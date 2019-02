Juventus: indebitamento netto a 384 milioni. Effetto Ronaldo sul merchandising

Juventus: indebitamento netto a 384 milioni, crescono ricavi e costi

La Juventus ha pubblicato la relazione finanziaria semestrale chiusa al 31 dicembre 2018. I primi 6 mesi dell'anno che ha visto l'arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo portano ad un incremento dei ricavi del 13,6% rispetto alla chiusura del bilancio al 30 giugno della stagione 2017/18, ma anche un aumento dell'indebitamento finanziario netto di 74,5 milioni toccando quota 384,3 milioni.

Juventus, effetto Cristiano Ronaldo sul merchandising: +81%

L'effetto Cristiano Ronaldo sul merchandising? Nel primo semestre dell’esercizio 2018-2019 i «ricavi da vendite di prodotti e licenze» della Juventus sono stati pari a 26,51 milioni di euro, in crescita di circa l’81% rispetto ai 14,65 milioni del primo semestre 2017-2018. Si tratta di circa 11,86 milioni di ricavi in più dalla vendita di merchadinsing e licenze rispetto alla prima parte dello scorso esercizio.

JUVENTUS, la relazione finanziaria semestrale

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A., presieduto da Andrea Agnelli, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2018. Il primo semestre dell’esercizio 2018/2019 si è chiuso con un utile di € 7,5 milioni che evidenzia una variazione negativa di € 35,8 milioni rispetto all’utile di € 43,3 milioni dell’analogo periodo dell’esercizio precedente.

JUVENTUS, LE VARIAZIONI E L'INDEBITAMENTO

Tale variazione negativa deriva principalmente da minori proventi da gestione diritti calciatori per € 17,9 milioni, maggiori costi per personale tesserato per € 38,2 milioni, maggiori ammortamenti e svalutazioni per € 24,7 milioni [...]. Tali variazioni sono state parzialmente compensate da maggiori ricavi operativi per € 57,5 milioni e minori oneri da gestione diritti calciatori per € 4 milioni. INDEBITAMENTO - Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2018 è pari a € 79,5 milioni, in aumento rispetto al saldo di € 72 milioni del 30 giugno 2018. L’Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018 ammonta a € 384,3 milioni (€ 309,8 milioni al 30 giugno 2018). Il peggioramento di € 74,5 milioni è stato determinato dagli esborsi legati alle Campagne Trasferimenti (€ -119 milioni netti), dagli investimenti in altre immobilizzazioni (€ -3,3 milioni), dagli investimenti in partecipazioni (€ -0,5 milioni) e dai flussi delle attività di finanziamento (€ -3,6 milioni), effetti parzialmente compensati dai flussi positivi della gestione operativa (€ +51,9 milioni).

JUVENTUS, PLUSVALENZE DAL CALCIOMERCATO

(PRIMA FASE DEL MERCATO) Le plusvalenze nette generate dalle cessioni ammontano a € 43,7 milioni, cui si sommano i proventi derivanti dalle cessioni temporanee pari a € 26,9 milioni. (SECONDA FASE DEL MERCATO) - Le plusvalenze nette generate dalle cessioni ammontano a € 36,8 milioni e le acquisizioni temporanee nette hanno consuntivato oneri per € 0,6 milioni.