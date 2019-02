Juventus, Khedira è stato operato al cuore. Un mese di stop

La Juventus ha reso noto che "Sami Khedira e' stato sottoposto, a opera del professor Fiorenzo Gaita, consulente di J|Medical e di Juventus, a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale. L'intervento e' perfettamente riuscito e dopo una breve convalescenza il giocatore potra' riprendere la propria attività" La ripresa dell'attivita' agonistica di Khedira "è prevista in circa un mese". Il centrocampista tedesco martedì non e' partito con la squadra impegnata in casa dell'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Juventus, Khedira non convocato per aritmia atriale, Niente Atletico Madrid

Al termine dell'allenamento di rifinitura sostenuto allo Juventus training center, l'allenatore Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro l'Atletico Madrid, in programma mercoledì alle 21 al Wanda Metropolitano e valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Khedira non convocato per aritmia atriale. "Khedira non è convocato, rimane a Torino per aggiornamenti. Seguirà un comunicato della società", ha detto Massimiliano Alelgri in conferenza stampa.

Juventus, Khedira e Douglas Costa out contro l'Atletico Madrid

Nella lista non figurano Douglas Costa, che prosegue nel suo programma di recupero, e Sami Khedira che è rimasto a Torino per degli accertamenti medici, dai quali è emersa l'opportunità di effettuare uno studio elettrofisiologico e eventuale trattamento di un'aritmia atriale comparsa nella giornata odierna.

JUVENTUS, I CONVOCATI PER L'ATLETICO MADRID

Questo l'elenco dei giocatori a disposizione: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 Caceres, 5 Pjanic, 7 Ronaldo, 10 Dybala, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 17 Mandzukic, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Cancelo, 21 Pinsoglio, 22 Perin, 23 Emre Can, 24 Rugani, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 37 Spinazzola.

JUVENTUS, ALLEGRI. "DYBALA GIOCA CONTRO L'ATLETICO MADRID"

"Domani gioca Dybala, così siete contenti...ora posso andar via, no?", ha detto Massimiliano Allegri ridendo durante la conferenza stampa che precede la partita tra Juventus e Atletico Madrid valevole per gli ottavi di finale di Champions League in programma al Wanda Metropolitanum.

ATLETICO MADRID-JUVENTUS, ALLEGRI: "VOGLIAMO PROVARE A VINCERE LA CHAMPIONS LEAGUE"

"Vogliamo provare a vincere la Champions come abbiamo sempre fatto. Saranno due belle partite tra due squadre che hanno un'ottima organizzazione. Simeone ha fatto un lavoro straordinario, per noi è il primo dei due match dove dovremo porre le basi per passare il turno".