JUVENTUS, "A FINE STAGIONE VADO VIA": L'ANNUNCIO DEL CAMPIONE BIANCONERO

JUVENTUS, LICHSTEINER: "ADDIO A FINE STAGIONE"

Stephan Lichtsteiner lascerà a fine stagione la Juventus: "C'è concorrenza qua ed è normale, è una delle squadre migliori d'Europa. Credo che il mio futuro sarà lontano dalla Juventus. Dove andrò? Lontano dall'Italia. La squadra non la dico, la firma non c'è ancora", ha detto l'esterno svizzero ai microfoni di Premium Sport.

Juventus-Bologna, Allegri: "Scudetto? Passo avanti. Douglas spacca le partite"

"Non è ancora fatta per lo scudetto, ma abbiamo fatto un grosso passo in avanti: mancano tre punti per la matematica". Massimiliano Allegri analizza ai microfoni di Premium Sport la situazione nella volata tricolo dopo il 3-1 della Juventus sul Bologna. "Il Bologna ha fatto una buona partita, si è difeso bene e noi ci abbiamo messo del nostro con il rigore dell'1-0 rossoblu. Per fortuna abbiamo reagito". Douglas Costa ha cambiato anche questa partita: "È uno di quei giocatori che fa la differenza, che spacca le partite: nella notte gli è nata la bambina, ha riposato poco e quindi l'ho fatto partire dalla panchina per sfruttarlo a gara in corso". Dybala più ombre che luci. "Finché la partita non si è sbloccata era difficile per tutti, perché gli spazi erano molto stretti, ma nella ripresa ha fatto molto bene" spiega Allegri. Ora la finale di Coppa Italia con il Milan: "Come ci arriviamo? Giocheremo contro un Milan che sta facendo grandi cose ultimamente, ma è una finale e ovviamente giocheremo per vincere, poi penseremo nuovamente al campionato".

Juventus-Bologna, Donadoni: "Rugani andava espulso e Khedira..."

"C'era un giocatore della Juventus che rientrando all'intervallo si lamentava del rigore che ci hanno concesso e questo fa riflettere, anche perché al massimo eravamo noi a doverci lamentare della mancata espulsione di Rugani. E sul gol di Khedira c’è una spinta su Keita". Sul match: "Le loro qualità tecniche hanno fatto la differenza". Roberto Donadoni contesta le decisioni arbitrali dopo la sconfitta per 3-1 del Bologna sul campo della Juventus. Il tecnico della squadra felsinea analizza il match ai microfoni di Premium Sport. "Per quanto riguarda la partita, torniamo a Bologna con rammarico: l’avevamo gestita bene, ma purtroppo le qualità tecniche dei bianconeri hanno fatto la differenza nella ripresa, mentre noi abbiamo commesso degli errori. Pure sull’1-1 abbiamo avuto la palla per tornare in vantaggio, ma siamo stati imprecisi, a differenza dei nostri avversari: ci servirà da lezione per il futuro. Ora dobbiamo pensare a finire bene la stagione: abbiamo ancora due partite, tutto il resto verrà considerato più avanti". I tifosi hanno contestato Donadoni: "Se le divergenze coi tifosi mi hanno demotivato? È una parola che nel mio vocabolario non esiste: io penso sempre a fare del mio meglio e a lavorare con un gruppo eccezionale come quello di quest’anno a Bologna".

JUVENTUS-BOLOGNA 3-1 TABELLINO

MARCATORI: Verdi (B) al 30' p.t. su rigore; autogol di De Maio (B) al 6', Khedira (J) al 18', Dybala al 24' s.t.

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Rugani, Barzagli, Asamoah; Cuadrado (dal 28' s.t. Lichtsteiner), Khedira, Marchisio, Matuidi (dal 1' s.t. Douglas Costa), Alex Sandro (dal 39' s.t. Bernardeschi), Dybala, Higuain. (Szczesny, Pinsoglio, Benatia, Chiellini, Bentancur). All. Allegri.

BOLOGNA (5-3-2): Mirante; Krafth (dal 15' s.t. Torosidis), Mbaye, Romagnoli, De Maio, Keita; Poli, Crisetig, Nagy; Avenatti (dal 21' s.t. Palacio), Verdi (dal 28' s.t. Destro). (Da Costa, Orsolini, Krejci, Di Francesco, Valencia, Falletti, Masina). All. Donadoni.

ARBITRO: Irrati

NOTE: spettatori 40.714;

espulsi ; ammoniti Cuadrado (J), Poli (B), Crisetig (B), Palacio (B).

Recuperi: 2' p.t.; 4' s.t.