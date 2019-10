Juventus-Lokomotiv Mosca tv streaming: dove vedere la Juve in Champions League

Juventus-Lokomotiv Mosca, ci siamo! Terza partita del girone di Champions League Cristiano Ronaldo e compagni che scendono in campo alle 21 sul terreno bianconero dell'Allianz Stadium. La Juventus è in testa al Gruppo D con 4 punti, il Lokomotiv Mosca è terzo con 3 punti. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Bayer Leverkusen dopo il 2-2 sul campo dell'Atletico Madrid. Ecco una guida veloce per seguire Juventus-Lokomotiv Mosca in tv e streaming.

Juventus-Lokomotiv Mosca tv Sky

Juventus-Lokomotiv Mosca non verrà trasmessa in tv in chiaro. Niente diretta tv su Canale 5 (che trasmette Manchester City-Atalanta). La Juve va su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La telecronaca sarà a cura di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi, da bordocampo ci saranno i collegamenti di Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti Su Sky Sport Colletion andrà in onda Diretta gol Champions League affidata a Federico Zancan.

Juventus-Lokomotiv Mosca streaming

Juventus-Lokomotiv Mosca andrà in streaming per gli abbonati Sky su SkyGo. Sarà possibile seguire il match della Juve anche su NOW TV che permette ai propri clienti di vedere le partite della Champions League acquistando il pacchetto giornaliero, settimanale o mensile.

Juve-Lokomotiv Mosca Radio Rai

Juventus-Lokomotiv Mosca sarà raccontata anche in diretta su Radio Rai1 insieme a Manchester City-Atalanta nel consueto contenitore Zona Cesarini. Francesco Repice sarà il radiocronista di Juventus-Lokomotiv Mosca, mentre Massimo Barchiesi avrà Manchester City-Atalanta.