Juventus maglia a edizione limitata e in 'videogame'. MAGLIA JUVENTUS, LE FOTO

La Juventus presenta una quarta maglia da collezione. Il club bianconero ha lanciato un nuovo kit ad edizione limitata nato dalla collaborazione tra Adidas ed Ea Sports.

La nuova maglia della Juventus è disponibile per il videogame Fifa 19 e negli store dei bianconeri. Una maglia bianca, dal look innovativo e iridescente, 1250 pezzi prodotti e venduti online (al prezzo di 89,95 euro) per appassionati e collezionisti. Per il secondo anno consecutivo la Juventus sorprende con il suo "digital kit".