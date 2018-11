Juventus-Manchester, Allegri: "Io come Mourinho? No, esco subito dal campo..."

Juventus-Manchester 1-2, Allegri: "Io come Mourinho? No, esco subito dal campo..."

"Se io avrei mai reagito come Mourinho? No, io vado via subito dal campo per evitare reazioni... Mi arrabbio giusto con la mia squadra quando ogni tanto si addormenta". Massimiliano Allegri commenta ai microfoni di Sky Sport il gesto della mano all'orecchio rivolto ai tifosi bianconeri dello Special One al termine di Juventus-Manchester United che ha visto la vittoria dei Red Devils per 2-1 all'Allianz Stadium. Il tecnico bianconero bacchetta i suoi che hanno subito una imprevedibile rimonta: "E' una sconfitta che dispiace, ma dobbiamo migliorare in fase realizzativa perché non riusciamo mai a chiudere le partite nelle grandi occasioni. Non dovevamo regalare quella punizione (riferimento al calcio piazzato poi realizzato da Mata, ndr.) , in questo periodo regaliamo troppe punizioni, contro lo United l'unico modo per prendere gol era quello. La squadra comunque ha fatto bene, siamo ancora in testa al girone e abbiamo due partite che ci permettono di arrivare primi e di qualificarci".

"Col Manchester United si può anche perdere, ma visto l'andamento in campo rimane un po' di amaro. Da questa sconfitta bisogna rialzarsi subito - dice Massimiliano Allegri -. Abbiamo giocato bella partita, ma se poi subisci gol non serve a niente giocare bene. Nel secondo tempo abbiamo avuto palle gol importanti, però nel calcio non si può sempre vincere, diciamo che abbiamo perso la partita meno importante. In questo momento bisogna stare sereni, continuare a giocare, era fondamentale qualificarci stasera ma non è capitato. Continueremo a lavorare e a pensare alle prossime partite, domenica abbiamo subito un'altra grande partita contro il Milan e quindi ci può fare anche bene".

Mourinho festeggia il 2-1 in rimonta del Manchester United sul campo della Juventus, piazzandosi in mezzo al campo con la mano all'orecchio, in risposta a quei tifosi bianconeri che lo avevano insultato a più riprese nel corso della partita: "Sono venuto qui per fare il mio lavoro e sono stato insultato per novanta minuti. A freddo non rifarei questo gesto, ma non credo di aver offeso nessuno e sul momento mi è sembrata una risposta a tono a chi ha offeso tutta la famiglia, oltre a quella interista". Lo Special One parla della vittoria che permette al Manchester United di fare un importante passo avanti nella qualificazione agli ottavi di Champions League. "Abbiamo fatto una partita fantastica, giocando al nostro massimo livello. Al momento attuale non possiamo giocare meglio di così: siamo venuti a giocare contro una squadra che lotta per obiettivi diversi dai nostri e che ha un potenziale molto superiore a quello di cui disponiamo noi. Abbiamo avuto fortuna nel finale perché il pareggio sarebbe stato un risultato più giusto, ma questa fortuna ce la siamo andati a cercare fin dall’inizio. Per la Juventus fare uno o zero punti non avrebbe cambiato niente, mentre per noi questa vittoria è fondamentale per il discorso qualificazione". La Juventus resta al comando del gruppo H con 9 punti, il Manchester United è secondo a 7 punti davanti a Valencia con 5 e Young Boys con 1.

JUVENTUS-MANCHESTER UNITED 1-2 TABELLINO

MARCATORI: Cristiano Ronaldo (J) al 20’, Mata (U) al 41’, autogol di Alex Sandro (J) al 45’ s.t.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (dal 38’ s.t. Barzagli) Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (dal 16’ s.t. Matuidi), Pjanic, Bentancur; Cuadrado (dal 45’ s.t. Mandzukic), Dybala, Cristiano Ronaldo. Panchina: Perin, Benatia, Cancelo, Rugani. Allenatore: Allegri

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Young, Lindelof, Smailing, Shaw; Ander Herrera (dal 34’ s.t. Mata), Matic, Pogba; Lingard (dal 25’ s.t. Rashford), Alexis Sanchez (dal 34’ s.t. Fellaini), Martial. Panchina: Romero, Bailly, Fred, Darmian. Allenatore: Mourinho

ARBITRO: Hategan

NOTE: spettatori 41.470; ammoniti Matic (M), Alex Sandro (J), Dybala (J), Herrera (M) Recuperi: 1’ p.t.; 4’ s.t.