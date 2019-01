Juventus, Mandzukic ko: a rischio Supercoppa contro il Milan. JUVENTUS NEWS

Juventus, Mandzukic ko: a rischio Supercoppa contro il Milan

JUVENTUS, MANDZUKIC STOP PER UN PROBLEMA AI FLESSORI - attaccante in dubbio per Supercoppa, verso forfait per sabato a Bologna/ Mario Mandzukic tiene in ansia la Juventus in vista della sfida della Supercoppa italiana con il Milan in programma il 16 gennaio a Gedda. L'attaccante croato, fa sapere il club bianconero, durante l'allenamento odierno ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra la cui entità dovrà essere valutata. Scontata la sua assenza per il match di sabato al Dall'Ara contro il Bologna all'esordio in Coppa Italia.

JUVENTUS, BENTANCUR, 'PRONTI PER LE PROSSIME SFIDE'

"Le vacanze sono state importanti per riposare un po' e stare con la famiglia, ma ora siamo già concentrati per vincere la prossima sfida". Rodrigo Bentancur è pronto a ripartire. Il centrocampista ha vissuto una prima parte di stagione straordinaria, crescendo di partita in partita. E non sono certo poche quelle che ha giocato: su 25 gare disputate dai bianconeri tra campionato e Champions League, l'uruguaiano è sceso in campo 19 volte, 14 delle quali da titolare. Il tutto arricchito da due reti, entrambe segnate in trasferta contro Udinese e Fiorentina: "Sono contento per i due gol, ma spero di segnarne altri -sottolinea Bentancur ai microfoni di JuventusTV - Devo ancora migliorare però: in fase di passaggio, ad esempio nel lanciare Cristiano, ma anche nell'occupare la posizione davanti alla difesa, il mister me lo ricorda spesso. I prossimi impegni? Ora ci concentriamo sul Bologna, ma subito dopo penseremo alla sfida con il Milan e alla Supercoppa, il nostro primo obiettivo".