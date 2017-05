Juventus, Mandzukic rinnova fino al 2020: ecco il nuovo contratto



Prolungamento di contratto per Mario Mandzukic che resterà in bianconero fino al 2020. Ad annunciarlo con una nota è la JUVENTUS che estende per un'altra stagione il contratto (in scadenza nel 2019 con ingaggio da 4 milioni netti bonus compresi) in essere con l'attaccante croato. Altra mossa di rilievo della Juventus dopo il riscatto di Cuadrado.



JUVENTUS-MANDZUKIC DALL'ESTATE 2015 AL 30 GIUGNO 2020



Dall'estate 2015 ad oggi Mandzukic ha collezionato 84 presenze. Nelle scorse ore Mandzukic aveva ricevuto diverte offerte, tra cui una molto importante a livello economico dal Besiktas. Però ha deciso di rilanciare la sua avventura con la maglia della Juventus con cui affronterà l'esame della finale di Champions League con il Real Madrid il 3 giugno al Millenium Stadium di Cardiff.



MANDUZKIC FINO AL 2020. IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS



«Forte, generoso, caparbio, pronto a non lasciare un centimetro all'avversario fino all'ultimo secondo di gara, anzi... Fino alla fine. È il ritratto di Mario Mandzukic, l'attaccante che con la sua tecnica, la sua esperienza e il suo immenso spirito di sacrificio ha avuto un ruolo fondamentale, nelle sue 84 presenze complessive dall'estate 2015 ad oggi, nel trascinare la Juventus al terzo double Scudetto-Coppa Italia consecutivo, nonché alla Finalissima di Champions League di Cardiff. Mario è uno dei simboli di questa squadra, e lo sarà ancora a lungo: l'attaccante croato ha infatti siglato il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2020, prolungando di una stagione il vincolo che lo lega al club».