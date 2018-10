Juventus, Marcelo: vuole raggiungere Cristiano Ronaldo a Torino a gennaio

Marcelo vuole raggiungere Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il terzino sinistro brasiliano avrebbe fatto sapere al Real Madrid la sua intenzione di cambiare squadra già nel prossimo mercato di gennaio. Il presidente blanco Florentino Perez sarebbe seccato, ma stando ai rumors di calciomercato potrebbe cedere di fronte a un'offerta da 50-60 milioni di euro. Soldi che, secondo Tuttosport, la Juventus potrebbe mettere sul tavolo del Real Madrid con la possibile cessione di Alex Sandro in Inghilterra.

Juventus, Emre Can fermo per un nodulo tiroideo, possibile operazione

La Juventus torna ad allenarsi dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Genoa. Allegri però non ha a disposizione Emre Can. “Il calciatore Emre Can dovrà essere sottoposto ad approfondimenti clinici e strumentali per un nodulo tiroideo che potrebbe anche necessitare di un trattamento chirurgico”, spiega il club bianconero in un comunicato. Il problema di Emre Can verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico bianconero. Incerti i tempi di recupero: l'ex Liverpool dovrà sottoporsi agli esami per capire capire la natura del nodulo, che può essere benigna o maligna. Per ora Emre Can salterà sicuramente le trasferte ci Champions League sul campo del Manchester United e di Empoli in campionato.