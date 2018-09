Juventus, Marotta addio: "Non sarò più ad. No alla Figc" - JUVENTUS NEWS

Giuseppe Marotta non sarà più amministratore delegato della Juventus, ma smentisce che si candiderà alla presidenza della Figc (voce che gira ormai da diverse settimane). L'annuncio arriva direttamente da parte del dirigente bianconero, ai microfoni di Sky, al termine della gara vinta per 3-1 dai bianconeri contro il Napoli.

Juventus, Marotta addio: "Non sarò più ad. No alla Figc" - Ecco le parole di Marotta a Sky

"Il 25 ottobre scadrà il mio mandato da amministratore delegato della Juventus, si sta attuando una politica di rinnovamento. Non appare il mio nome, rimarrò come direttore generale area sport". Fino a quando? "Questo lo decideremo con il presidente". E' stata una bella serata oggi... "La Juventus resterà nel mio cuore, sono stati otto anni bellissimi". E' una scelta sua o della società? "Lo diremo, volevo comunicarlo per via di possibili uscite capziose. Ma lo definiremo assieme". E' un'uscita in ottica FIGC? "Smentisco categoricamente. Al momento è un'esperienza che non mi tocca, non sarò candidato". Siamo sorpresi, proprio nell'anno dell'assalto alla Champions arriva questa separazione?"Sì, non voglio aggiungere altro. C'è emozione, ma ne riparleremo più avanti".

Juventus, Allegri: "Marotta miglior dirigente italiano"

"Io col direttore sono stato quattro anni e mezzo, belli e importanti - ha detto Massimiliano Allegri quando gli è stato comunicato dell'annuncio di Marotta come ad della Juventus - È il miglior dirigente italiano, per non dire europeo. Ha costruito la Juventus insieme a Paratici, Nedved e al presidente: l'ha resa una squadra forte, vincente dentro e fuori dal campo. Non posso dire altro, solo che mi ci sono sempre trovato benissimo". "Questa cosa l'ho saputa ora - ha aggiunto - A lui sono legato anche affettivamente, è normale che mancherà. Noi dovremo essere bravi a sopperire alla sua mancanza".