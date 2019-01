Juventus-Milan 1-0, Cristiano Ronaldo: "Volevo il mio primo trofeo bianconero"

"Vincere il primo trofeo con la Juventus era quello che volevo e sono molto felice. Il nuovo anno è iniziato bene". Lo dice Cristiano Ronaldo ai microfoni della Rai dopo avere deciso con un gol la sfida della Supercoppa tra Juventus e Milan. "Questo era il primo obiettivo, ora lavoriamo tranquilli e pensiamo ai prossimi trofei che vogliamo vincere", aggiunge il fuoriclasse bianconero, sottolineando che "il principale obiettivo è il campionato". "Siamo messi bene in classifica, ma il campionato è ancora lungo e dobbiamo continuare così". La dedica è per "i tifosi, la mia famiglia, gli amici e tutti quelli che amano me e la Juventus".

JUVENTUS-MILAN 1-0, ALLEGRI, 'RONALDO DECISIVO? LO ABBIAMO PRESO PER QUESTO'

"Cristiano Ronaldo decisivo? L'abbiamo preso per questo, è il migliore". Massimiliano Allegri coccola il fuoriclasse portoghese che ha messo la sua firma con un gol alla vittoria della Juventus nella Supercoppa contro il Milan. "E' stata una partita divertente con diverse occasioni. Abbiamo trovato un buon Milan che ha creato difficoltà, potevamo far meglio per chiuderla", dice il tecnico ai microfoni della Rai. "Faceva molto caldo, era la seconda partita dopo la sosta e anche questa decisiva dopo Bologna. L'abbiamo vinta di testa", sottolinea Allegri, scontento solo per l'atteggiamento della sua squadra in superiorità numerica dopo il rosso a Kessie. "Abbiamo preso tre ripartenze uomo contro uomo. Bisognava allargare e portare palla verso la loro area. Loro sono ripartiti, nulla di pericoloso, ma correre all'indietro non è il massimo". "Il Milan -prosegue- ha fatto una buona partita, abbiamo sbagliato molto in palleggio. Siamo stati lenti inizialmente, poi frettolosi nel finale sull'ultimo passaggio". Parole al miele anche per Dybala: "Ha fatto bene tra le linee, dandoci una mano. Lo hanno chiuso al tiro e sul gol annullato ha fatto una grande giocata".