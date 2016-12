Juventus-Milan in tv: orario, diretta tv e streaming di Juventus-Milan

Juventus-Milan, Supercoppa in tv: orario, diretta tv RAI e streaming di Juve-Milan



Juventus-Milan, a Doha si assegna la Supercoppa 2016. Orario di inizio alle 17.30. Motivo? Il fuso orario tra Italia e Qatar dove saranno le 19.30.



JUVENTUS-MILAN SUPERCOPPA IN TV SULLA RAI



Juventus-Milan sarà trasmessa da Rai 1. La Supercoppa italiana dunque va in chiaro: niente Sky o Mediaset Premium, il match tra bianconeri e rossoneri è assolutamente free.



JUVENTUS-MILAN IN STREAMING LA SUPERCOPPA 2016



Se per qualcuno non sarà possibile vederla in tv, ecco l'occasione del web: Juventus-Milan va in diretta streaming. L'incontro è disponibile in modo gratuito sul sito Rai.tv o scaricando l'omonima applicazione su pc, tablet o smartphone. Non resta che aspettare per vedere in tv o su internet chi alzerà la Supercoppa 2016 tra Juventus e Milan.



JUVENTUS-MILAN, OBIETTIVO SUPERCOPPA

La Juve va a caccia del secondo triplete italiano consecutivo (Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa), il Milan non conquista un trofeo da 5 anni, l'ultimo fu proprio la Supercoppa Italiana vinta contro l'Inter per 2-1 nell'agosto del 2011.



Rai1: dal Qatar sfida Supercoppa italiana, Juventus-Milan. Il precedente per la Juve



Rai1 trasmette venerdi' 23 dicembre alle 16.50 la "SuperCoppa italiana dallo stadio di Doha in Qatar tra Juventus e Milan. Solo un precedente tra le due squadre in Supercoppa Italiana, giocata il 3 agosto 2003 al Giants Stadium di East Rutherford a New York; a vincere il trofeo fu la Juventus di Marcello Lippi. Nei tempi regolamentari la sfida termino' 0-0, nei supplementari Trezeguet rispose a Pirlo e e ai rigori vinse la Signora (5-3). Il club bianconero ha in bacheca 7 Supercoppe Italiane vinte nel 1996, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 mentre i rossoneri ne hanno 6, vinte nel 1989, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011