Juventus-Milan tv, Supercoppa italiana dove vederla in tv e streaming

Juventus-Milan, ci siamo. Si assegna la Supercoppa Italiana. I bookmakers non hanno dubbi su chi vincerà la Coppa tra Juventus e Milan e neanche sui marcatori. Intanto però i tifosi rossoneri e bianconeri sono pronto a sintonizzarsi per vedere il match che porta in dote il primo trofeo del 2019. Ecco dove si potrà seguire la sfida di Gedda (Arabia Saudita). Juventus-Milan è la rivincita della Supercoppa Italiana che il Milan vinse due anni fa ai rigori a Doha.

JUVENTUS-MILAN TV SU RAI 1

Juventus-Milan sarà trasmessa in tv in chiaro alle 18,30 (20.30 ora di Gedda) su RAI Uno e RAI Uno HD.

JUVENTUS-MILAN STREAMING

Per chi non riuscisse a guardare Juventus-Milan in tv niente paura: la Supercoppa Italiana sarà visibile in streaming su Internet (pc, tablet, smartphone) su RaiPlay, il servizio streaming della RAI.

JUVENTUS-MILAN IN RADIO

Juventus-Milan oltreché in tv e in streaming sarà raccontata anche su Radio Rai 1 nel programma Zona cesarini in onda dalle 18,25.

JUVENTUS-MILAN FORMAZIONI

La Juventus deve rinunciare agli infortunati Mandzukic e Benatia. Milan senza lo squalificato Suso (espulso contro la Spal in campionato).

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (Douglas Costa), Dybala, Ronaldo

Milan (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu