Juventus-Napoli 3-1, Allegri: "Miglior partita di CR7". Veleno-Ancelotti

Juventus-Napoli 3-1, Allegri: "Ronaldo straordinario, la sua miglior partita in bianconero"

"Abbiamo fatto bene contro un buon Napoli. Siamo partiti contratti, sbagliando tanto tatticamente. Sul gol e' stato bravo Cristiano Ronaldo e abbiamo giocato bene, poi abbiamo smesso di giocare in superiorita' numerica e mi sono arrabbiato perche' bisognava andare in verticale. E abbiamo rischiato su Callejon". Massimiliano Allegri ha commentato a Sky Sport la vittoria della sua Juventus per 3-1 contro il Napoli. Il tecnico bianconero ha poi speso ancora grandi parole per Ronaldo: "Si diverte e sta facendo bene, fa piu' assist che gol. Dobbiamo essere bravi a trovarlo, perche' va in maniera eccezionale. Oggi il miglior Ronaldo in bianconero? Si', con la mezzora di Valencia dove era partito molto bene". Buon bilancio anche sulla prestazione di Dybala: "Paulo ha fatto una buona partita, specie a centrocampo. Lui e' molto bravo quando avvia e chiude l'azione, l'ho tolto per risparmiarlo martedi' dove mancheranno Cristiano e Douglas davanti. Ronaldo e Dybala oggi dovevano giocare tra le linee con Mandzukic ad abbassarli".

JUVENTUS-NAPOLI 3-1, BONUCCI "IMPORTANTE MANDARE IL NAPOLI A -6"

Autore del terzo e ultimo gol della Juventus nel 3-1 contro il Napoli, Leonardo Bonucci ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione: "Importante vincere e mandare il Napoli a -6 - ha detto il difensore -. Abbiamo iniziato con errori tecnici perche' volevamo giocar palla bassa. Sapevamo che cosi' potevamo impensierirli, come sul secondo gol. C'era voglia di giocarsela". Nonostante lo svantaggio iniziale, la Juve non ha perso la testa: "Quando ti chiami Juventus devi giocarla o buttarla via a seconda delle occasioni. Abbiamo iniziato male, ho perso palla in uscita ma non siamo crollati. Una grande squadra e' cosi'". Pace fatta anche con il pubblico dopo il tradimento della scorsa stagione al Milan e il ritorno in bianconero: "L'aspettavo da tempo, ringrazio i tifosi che hanno capito. Devo portarli dalla mia parte, e solo il campo sara' giudice. La dedica va a mia moglie e alla bimba in arrivo"

JUVENTUS-NAPOLI 3-1, ANCELOTTI: "ESPULSIONE RUI? ARBITRO SUPERFICIALE". E TIRA UNA FRECCIATA AI TIFOSI DOPO I CORI OFFENSIVI NEI SUOI CONFRONTI

L'arbitro Banti "ha preso una decisione superficiale perche' non ha fischiato, ha fischiato dopo. Si e' preso il tempo e ha poi deciso". La dura critica arriva da Carlo Ancelotti che nel dopo partita di Juventus-Napoli ha commentato cosi' l'espulsione di Mario Rui. Sulla prestazione dei suoi, Ancelotti ha aggiunto: "Sono soddisfatto della partita, prima parte bene, abbiamo fatto 20 minuti molto aggressivi, poi la Juve ha preso forza e controllo della partita fisicamente. In dieci abbiamo tenuto il campo, dobbiamo migliorare a livello di continuita' ed esperienza". Quindi la frecciatina ai tifosi juventini per i cori offensivi nei suoi confronti: "I soliti. Mi consolero' guardando in bacheca la coppa (Champions League, ndr) del 2003". Sulla corsa scudetto il Napoli non mollera' di certo la presa: "La sconfitta non cambia niente, ci sta che si possa perdere e ci sta che la Juve possa perdere piu' avanti. Noi dobbiamo continuare a crescere su tanti aspetti ma sono convinto che saremo competitivi fino alla fine". Al Napoli non manca peso a centrocampo, parola dello stesso Ancelotti.

JUVENTUS-NAPOLI 3-1, BIANCONERI VOLANO A +6

-La Juventus ha sconfitto il Napoli per 3-1 nella settima giornata di campionato portando a sei i punti di vantaggio su quella che e' considerata la piu' pericolosa rivale per lo scudetto. In un primo tempo che ha visto gli ospiti partire con una marcia in piu', gli uomini di Ancelotti si sono riversati prepotentemente nella meta' campo bianconera e dopo aver colpito un palo al 6' con una conclusione da fuori di Zielinski hanno trovato il vantaggio al 10' su pasticcio della Juventus: sul tocco sbagliato di Bonucci la palla e' finita ad Allan che ha imbucato per Callejon il quale non ha dovuto far altro che mettere in mezzo per Mertens chiamato solo a spingere il pallone in rete. La risposta della Juventus non si e' fatta attendere e dopo una conclusione di Ronaldo bloccata a terra da Ospina e' stato lo stesso CR7 al 26' a confezionare il gol del pari: il portoghese ha superato con una finta Hysaj e dalla sinistra ha pennellato in mezzo un traversone che Mandzukic di testa non ha dovuto far altro che depositare in rete. Ancora Ronaldo protagonista tre minuti piu' tardi con una conclusione su punizione da sinistra che Ospina ha respinto e sulla quale si e' creata una mischia risolta da Hamsik con il salvataggio in angolo. L'ex Real Madrid ci ha messo lo zampino anche sul secondo gol della Juventus perche' dopo 4 minuti dall'intervallo una sua conclusione da dalla distanza terminata sul palo alla destra del portiere e' stata facile preda di Mandzukic che non ha dovuto far altro che spingere in rete. Al 13' Napoli in dieci per l'espulsione di Mario Rui gia' ammonito, reo di un fallo dubbio su Dybala, e al 27' grande parata di Szczesny bravo a negare il pari a Callejon. Gol sbagliato-gol subito e' la piu' classica delle regole non scritte del calcio e a 14 minuti dalla fine e' stato Bonucci a trovare gloria personale sugli sviluppi di un corner che ha visto ancora Ronaldo protagonista con un tocco di testa smarcante per il difensore che, indisturbato, ha messo in rete chiudendo di fatto la gara.