Juventus, Nedved: "Marotta? Difficile senza di lui, ma..." - JUVENTUS NEWS

Difficile immaginare una Juventus senza Marotta? Pavel Nedved spiega ai microfoni di Sky: "Si, difficile. Marotta è stato molto importante per questa società, non solo per la società, ma anche per noi, diciamo non ancora dirigenti. Siamo ancora giovani, abbiamo imparato molto da lui e vorrei pubblicamente ringraziarlo. Soprattutto con me è stato immenso, mi ha sempre aiutato, mi ha spiegato e rispiegato le cose quando non capivo. Perciò, è difficile senza Marotta, ma la Juventus va avanti e noi siamo di passaggio. Verrà un giorno in cui anche noi non saremo qui. Perciò, bisogna accettarlo e andare avanti, perché la Juve ci sarà sempre.

Andrea Agnelli vara la nuova Juventus del dopo-Marotta e Mazzia e ringrazia i due ex ad bianconeri. "Come è chiaro a tutti c'è un Consiglio di Amministrazione che ha in gestione la società attraverso una serie di deleghe. Le cariche e le deleghe verranno assegnate dopo l'assemblea del 25 ottobre. Il modello di gestione della Juventus, dal mio arrivo ad oggi è il medesimo e si poggia su tre pilastri: sport, ricavi, servizi. La Juventus continuerà a funzionare così".

Andrea Agnelli annuncia il cambio di leadership all'interno di Juventus. "Giorgio Ricci si occuperà dei ricavi. Fabio Paratici sarà responsabile area sport e Marco Re per quanto riguarda i servizi. Cambiano le persone, con gente di 45 anni al massimo che è pronta a prendersi responsabilità importanti anche grazie al lavoro svolto in questi anni da Marotta e Mazzia. Quello che loro hanno fatto è stato un grandissimo lavoro. Hanno fatto crescere dei giovani e grandissimi dirigenti che ora hanno davanti a sé grandissime sfide come quelle del 2011 e anche più importanti perchè sono di livello globale".

Agnelli parla dei ricavi e degli obiettivi nel medio-lungo periodo della Juventus: "Dobbiamo accertare che la Juventus resti al top a livello europeo e competa con le squadre che sono davanti a noi dal punto di vista dei ricavi, come il Bayern Monaco, le spagnole, le inglesi e il Paris Saint Germain. Abbiamo 6 anni in cui sappiamo perfettamente che la gestione della Juventus passa per il campo, ma altrettanto importanti sono sia i ricavi che i servizi. La Juventus continuerà ad operare in continuità di gestione".

Beppe Marotta è tornato a smentire un futuro da presidente Figc a poche ore dall'addio alla Juventus. "Smentisco la mia candidatura", ribadisce il dirigente bianconero ai microfoni di 90/o minuto su Rai 2. Il futuro di Marotta potrebbe essere in un altro club. "E' la prima volta che mi fermo durante il campionato, forse ho bisogno di ricaricarmi, però - rivela - mi piacerebbe essere ai nastri di partenza della stagione 2019/2020 magari al timone di un'altra squadra". Intanto la Juventus ha annunciato il nuovo organigramma nel post-Marotta (e Mazzia). Eccolo.

Nasce la Juventus del futuro dopo l'addio di Marotta. Il presidente Andrea Agnelli avrà un ruolo ancora più forte, stile Florentino Perez nel Real Madrid. I compiti di Marotta e Mazzia - ad dell'area finanziaria, escluso dalla lista dei candidati consiglieri, che lascia insieme all'ad - verranno ridistribuiti internamente. Non si pensa dunque a una sostituzione di Marotta: Pavel Nedved, vicepresidente, e il ds Fabio Paratici, avranno più poteri.

Exor ha depositato la lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Juventus. Come previsto dell'elenco non fa parte Beppe Marotta mentre con Andrea Agnelli ci sono l'attuale vice presidente Pavel Nedved e gli indipendenti Paolo Garimberti, Daniela Marilungo, AssiaGrazioli-Venier e Caitlin Hughes. Completano la lista Enrico Vellano, Francesco Roncaglio e il teammanager della Ferrari Maurizio Arrivabene. In vista dell'assemblea degli azionisti del prossimo 25 ottobre, Exor ha depositato anche lalista dei candidati per la nomina del nuovo collegio sindacale. In lizza per la carica di sindaco effettivo ci sono Paolo Piccatti,Silvia Lirici e Nicoletta Paracchini, mentre sono candidati allacarica di sindaco supplente Roberto Petrignani e Lorenzo Jona Celesia.

Giuseppe Marotta non sarà più amministratore delegato della Juventus, ma smentisce che si candiderà alla presidenza della Figc (voce che gira ormai da diverse settimane). L'annuncio arriva direttamente da parte del dirigente bianconero, ai microfoni di Sky, al termine della gara vinta per 3-1 dai bianconeri contro il Napoli.

"Il 25 ottobre scadrà il mio mandato da amministratore delegato della Juventus, si sta attuando una politica di rinnovamento. Non appare il mio nome, rimarrò come direttore generale area sport". Fino a quando? "Questo lo decideremo con il presidente". E' stata una bella serata oggi... "La Juventus resterà nel mio cuore, sono stati otto anni bellissimi". E' una scelta sua o della società? "Lo diremo, volevo comunicarlo per via di possibili uscite capziose. Ma lo definiremo assieme". E' un'uscita in ottica FIGC? "Smentisco categoricamente. Al momento è un'esperienza che non mi tocca, non sarò candidato". Siamo sorpresi, proprio nell'anno dell'assalto alla Champions arriva questa separazione?"Sì, non voglio aggiungere altro. C'è emozione, ma ne riparleremo più avanti".

"Io col direttore sono stato quattro anni e mezzo, belli e importanti - ha detto Massimiliano Allegri quando gli è stato comunicato dell'annuncio di Marotta come ad della Juventus - È il miglior dirigente italiano, per non dire europeo. Ha costruito la Juventus insieme a Paratici, Nedved e al presidente: l'ha resa una squadra forte, vincente dentro e fuori dal campo. Non posso dire altro, solo che mi ci sono sempre trovato benissimo". "Questa cosa l'ho saputa ora - ha aggiunto - A lui sono legato anche affettivamente, è normale che mancherà. Noi dovremo essere bravi a sopperire alla sua mancanza".