Juventus-Pellegri ci siamo: accordo con il Genoa. Juventus news calciomercato

Juventus e Genoa hanno trovato un accordo di massima per il giovane attaccante Pietro Pellegri (classe 2001 già con 9 presenze e 3 gol tra i professionisti): 10 milioni più bonus fino ad un massimo di 20 milioni. Mancano solo alcuni dettagli: ad esempio il club ligure punta a tenere il suo gioiello in prestito (per 6-18 mesi) e potrebbero essere inseririte alcune contropartite tecniche (il Genoa spera in Sturaro la Juventus al momento non ci sente). Tra Marotta e l'agente della punta, Beppe Riso, c'è già l'accordo. La scorsa estate l'Inter sembrava aver messo le mani su Pellegri: 15 milioni più 15 di bonus, affare insieme a quello per Salcedo (5+25). Poi salto tutto. A fine agosto fece un tentativo last minute il Milan (nelle ultime ore di mercato), ma Preziosi preferì rimandare ogni discorso. Ora la Juventus pare aver bruciato tutti, compresi i grandi club europei (in primis Manchester United e City).

JUVENTUS, UN ALTRO PIRLO BIANCONERO

Dopo Andrea, un altro Pirlo vicino alla Juventus. Si tratta del figlio 15enne Nicolò, che presto potrebbe entrare a far parte dell'Under 16 bianconera. Ora gioca nei Giovanissimi del Pecetto e - secondo 'Il Corriere di Torino' - dalla prossima stagione potrebbe entrare a far parte della Juventus giovanile. "Mi somiglia tanto - ha detto di lui papà Andrea Pirlo - è tecnico e poco grintoso e si diverte a giocare a calcio". Già a gennaio Nicolò, che indossa la maglia numero 8, doveva fare un provino per la Juve

Juventus su Han: l'attaccante nordcoreano vicini. Juventus news calciomercato

La Juventus stringe per Han Kwang-Song, attaccante nordcoreano di proprietà del Cagliari. Marotta e Paratici hanno accelerato con il club sardo per chiudere la trattativa e assicurarsi il 20enne Le parti però non hanno ancora trovato un accordo per il cartellino del talento asiativo (attualmente in forza al Perugia): la domanda è di 10 milioni di euro, l'offerta juve attorno alla metà.

Juventus-Han: Marotta cerca l'intesa con il Cagliari per bruciare Inter-Milan-Roma

Le contropartite tecniche potrebbe aiutare le due società ad arrivare alla fumata bianca (o bianconera): il portiere Audero (ora al Venezia), il centrocampista Caligara e l'attaccante Cerri (in prestito al Perugia) sono nomi che risulterebbero graditi alla dirigenza sarda. L'idea della Juventus tra l'altro è di acquistare subito Han e lasciarlo al Cagliari per due stagioni, per farlo maturare con calma. La fratta di Marotta nel voler chiudere a breve la trattativa nasce dalle attenzioni di Inter, Milan e Roma per l'attaccante nato in Corea del Nord.

JUVENTUS, CHI E' HAN, IL BOMBER COREANO CHE SEDUCE LA SIGNORA

Hah è un attaccante ambidestro dotato di buona tecnica, velocità e dribbling, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo giocando da prima o seconda punta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LE ALTRE TRATTATIVE

Juventus e Cagliari invece sono più lontane sul giovane centrocampista Barella: il giocatore piace ma 30 milioni di euro sono giudicati eccessivi dal club bianconero. Fronte Emre Can: il giocatore resta vicino, ma Bayern Monaco e Manchester City, sono tornate su di lui. Un altro nome calco è quello di Marcos Acuna dello Sporting di Lisbona: l'argentino si è messo in luce nelle sfide di Champions League, ma ha una clausola rescissioria da 60 milioni.