Juventus, perso Zidane è Deschamps in pole position. Mister Juve la situazione

Juventus, Deschamps in pole position. Ma Allegri... Mister Juve la situazione

Il rebus sul nuovo allenatore della Juventus non è ancora stato risolto. Chi al posto di Massimiliano Allegri nella prossima stagione? Ammesso che il tecnico livornese e la società bianconera divorzino: cosa possibile, ma non certa in questo momento.

Juventus, addio Zidane e (forse) Guardiola

Due candidati eccellenti si sono sfilati. Uno del tutto e si tratta di Zinedine Zidane. Era il candidato numero uno per la panchina bianconera, ma ha scelto di tornare al Real Madrid, spiazzando molti osservatori di mercato sia in Italia che in Spagna visto che sino a pochi giorni fa pareva certo che Zizou avrebbe declinato la proposta di tornare subito in blanco e fosse - al massimo - possibilista per la prossima stagione. Il secondo nome le cui quotazioni sono in discesa (ma non del tutto) è quello di Pep Guardiola: il tecnico catalano ha giurato fedeltà ("Ho ancora due di contratto con il Manchester City, se non mi cacciano non vado da nessuna parte") pubblica ai Citizen almeno sino al 2022 (l'attuale durata del suo contratto) e non va poi dimenticato il suo ingaggio attorno ai 18-20 milioni di euro.

Juventus nuovo allenatore, Deschamps e Antonio Conte

Chi resta? Nelle ultime ore si sono impennate le quotazioni di Didier Deschamps. L'attuale ct della nazionale francese campione del mondo era uno dei nomi di contorno a Zidane sino alla scorsa settimana, ma ora diventa il candidato più credibile. Conosce bene l'ambiente: cinque anni da giocatore e uno da allenatore (stagione 2006-2007, quella della promozione in Serie A nel post calciopoli)

Deschamps in pole position, resta in ballo il nome di Antonio Conte (con Andrea Pirlo vice, anche se il 'Maestro' è in quota anche come allenatore della Juventus Under 23). Idea che potrebbe essere portata avanti da Fabio Paratici, i cui rapporti con il tecnico salentino sono ottimi.

Juventus, Klopp e Sarri

Detto che Klopp pare convinto a restare alla guida del Liverpool (i Reds però devono chiudere tutte le porte offrendo al tecnico ex Borussia Dortmund un adeguamento del contratto che lo blindi da ogni tentazione), Top Calcio 24 ha fatto il nome suggestivo di Sarri: lasciasse il Chelsea (divorzio più che possibile) sarebbe sul mercato. L'ex allenatore del Napoli però è un'idea molto concreta soprattutto della Roma post-Ranieri (arrivato per traghettare la squadra possibilmente in Champions League).

Juventus, Allegri-Deschamps e.. l'Atletico Madrid

Riassumendo: la conferma di Allegri, il nome caldo di Deschamps e ipotesi affascinanti sullo sfondo (Guardiola se rompe con il City o Sarri). Ma prima c'è Juventus-Atletico Madrid. Poi, con calma i bianconeri pensaranno a programmare il futuro.