Juventus, Pjanic ironico dopo la Supercoppa con il Milan: "Questo trofeo.."

Miralem Pjanic ironico sui social dopo la vittoria della Juventus per 1-0 nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. “Questa finale per togliere il dubbio se fossero più forti i Campioni d’Italia o i vincitori della Coppa Italia". La Juventus aveva vinto lo scudetto e la finale di Coppa Italia (4-0 proprio contro il Milan), ma il regolamento prevede che in caso di double la Supercoppa viene giocata dalla finalista di Coppa Italia. Era accaduto anche nel 2016 a Doha, ma in quel caso poi il Milan beffò la Juventus trionfando ai rigori.

JUVENTUS, PJANIC: ECCO IL POST SU INSTAGRAM DOPO LA VITTORIA SUL MILAN