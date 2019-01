Juventus, rally a Piazza Affari e colpi super di calciomercato

JUVENTUS: IN RALLY IN BORSA, DA INIZIO ANNO +12% A PIAZZA AFFARI

Inizio d'anno dai forti acquisti per il titolo della Juventus, entrato da circa due settimane a far parte del paniere del Ftse Mib, il principale di Borsa italiana. Dal 28 dicembre scorso, il club è cresciuto di oltre il 12%, passando da un valore per azione di 1,06 euro a 1,21 euro. Oggi, le azioni del club sono le più comprate negli scambi di Piazza Affari, guadagnando il 2,8% nonostante la debolezza dell'indice. Ancora lontana dai picchi del rally del settembre scorso, quando un'azione Juve è arrivata a un valore di 1,58 euro, alle quotazioni odierne la società capitalizza circa 1,22 miliardi di euro.

JUVENTUS: RAMSEY, TENTATIVO PER PRENDERLO SUBITO. MA L'ARSENAL...

Juventus all'assalto di Aaron Ramsey subito. L'accordo con il 28enne centrocampista gallese è già stato trovato (colpo sicuro a parametro zero per giugno con ingaggio di 8 milioni al calciatore) vincendo la concorrenza di Paris Saint-Germain (che aveva fatto ponti d'oro per averlo), con Bayern Monaco e Real Madrid sullo sfondo. Ora Fabio Paratici prova a portarlo subito a Torino anche se dall'Arsenal arrivano resistenze. I Gunners potrebbero liberarlo solo pagando il cartellino a caro prezzo: 22 milioni la richiesta. A queste cifre non si tratta. Però il fatto che sia stato fatto un prezzo può essere un indizio sulle aperture dell'Arsenal.

JUVENTUS SU JORDI ALBA

Alla Juventus piace il laterale spagnolo del Barcellona che andrà in scadenza a giugno 2020. I contatti tra l'entourage del giocatore ed il club blaugrana non hanno portato al rinnovo. La Juventus pensa all'esterno sinistro in estate quando avrà un solo anno di contratto puntanto a trattare rispetto alla clausola rescissoria da 150 milioni di euro presente sul cartellino del 29enne difensore. Jordi Alba piace anche a Manchester City e al Manchester United.

JUVENTUS SU TRINCAO E ROMERO

La Juventus porta avanti anche la trattativa con Jorge Mendes per sbloccare l'affare Trincao: il Braga ha dato l'ok sulla valutazione complessiva per il talento 19enne, ma vuole un prestito oneroso più alto rispetto ai 2 milioni offerti dalla Juventus (più 13 per il riscatto). La mezzapunta piace anche all'Inter, ma attenti anche al Wolverhampton, società vicina a Jorge Mendes. Per il Sun i Wolves sarebbero pronti a mettere sul piatto subito 15 milioni di euro per convincere il Braga a cederlo subito. Fronte Genoa: piace il 20enne difensore Romero e la Juventus può mettere sul piatto Sturaro che potrebbe tornare nel club rossoblù. Il giocatore potrebbe essere preso subito e lasciato al Genoa una o due stagioni per fare esperienza prima del salto di qualità in bianconero.