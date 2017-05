Juventus-Real Madrid: biglietti in vendita. Fino a 330 euro. JUVENTUS-REAL MADRID ECCO I BIGLIETTI



La Juventus ha reso noto, tramite il sito ufficiale, i prezzi e le modalita' di acquisto dei biglietti per la finale di Champions League in programma a Cardiff contro il Real Madrid. La prima fase della vendita, che va dal 19 al 22 maggio, sara' riservata agli abbonati, a cui seguira' la vendita esclusiva per i membri J1897 dal 23 al 24 maggio e per i Premium Member dal 24 al 25 maggio. Alle ore 10 del 26 maggio prendera' il via l'eventuale fase di vendita libera in caso di disponibilita' residua. Il prezzo dei tagliandi varia dai 330 euro della '2 cat' ai 55 euro della '4 cat' con visibilita' limitata: sara' possibile abbinare l'acquisto del tagliando a vari pacchetti, con trasferimento in charter o in bus. Presente anche il Pacchetto Hotel Londra con due notti e trasferimento a Cardiff in autobus. I tifosi interessati all'acquisto possono consultare il sito internet www.2017cardiff.it, unico canale ufficiale destinato alla vendita.

2 cat: 330 euro (275 GBP)

2 cat Restricted view: 260 euro (220 GBP)

3 cat: 170 euro (140 GBP)

3 cat restricted view: 130 euro (110 GBP)

4 cat: 75 euro (60 GBP)

4 cat restricted view: 55 euro (45 GBP)



SOLO BIGLIETTO: costo del solo ticket

PACCHETTO CHARTER: 900 euro + costo del biglietto (volo andata e ritorno in giornata per Cardiff compreso trasporto da aeroporto a Cardiff City Stadium e ritorno in aeroporto).

PACCHETTO BUS: 360 euro + costo del biglietto (Viaggio andata e ritorno per Cardiff con bus standard).

PACCHETTO BUS PLATINUM: 430 euro + costo del biglietto (Viaggio andata e ritorno per Cardiff con bus dotato di maggiori comfort: più spazio tra le poltrone, frigo bar, toilette, presa usb e corrente 220 v, impianto video).

PACCHETTO HOTEL LONDRA 2 NOTTI + TRANSFER BUS: 480 euro + costo del biglietto (Sistemazione in Hotel 3 o 4 stelle a Londra e dintorni con prima colazione inclusa. Trasferimento da Londra a Cardiff in bus andata e ritorno per la gara. Non sono compresi nel pacchetto i mezzi per raggiungere Londra. Non è possibile scegliere l’Hotel in cui essere sistemati).



Dalle ore 10 del 19 maggio alle ore 23.59 del 22 maggio: vendita riservata agli abbonati. Ogni abbonato potrà acquistare al massimo quattro titoli, tutti intestati ad abbonati.

Dalle ore 10 del 23 maggio alle 9.59 del 24 maggio: vendita esclusiva ai J1897.

Dalle ore 10 del 24 maggio alle ore 23.59 del 25 maggio: vendita esclusiva a J1897 e Premium Member.

Dalle ore 10 del 26 maggio 2017: eventuale fase di vendita libera, in caso di disponibilità residua.



I prezzi troppo alti dei voli e degli alloggiamenti stanno spingendo i soci del Real Madrid a snobbare la finale di Champions League di Cardiff contro la Juventus del 3 giugno. Secondo quanto riferisce As, a poche ore dalla scadenza dei termini di prelazione solo 12mila soci hanno già richiesto i tagliandi per la partita del Millennium Stadium. Una cifra decisamente inferiore rispetto alle richieste per le ultime due finali di Lisbona e Milano nel 2014 e 2016. A questo stato della prevendita, infatti, per Milano erano già stati prenotati 16mila biglietti e per Lisbona 24mila. La Uefa ha concesso al Real Madrid 17.518 biglietti per la finale, di questi 14.645 andranno in prelazione ai soci. Il sorteggio dei soci che avranno fatto richiesta e che otterranno il prezioso tagliando sarà effettuato dinanzi ad un notaio il 18 maggio, ma a questo punto rischia di non essere necessario. I termini per la prenotazione scadono domani alle 20.00.

Juventus-Real Madrid biglietti caos per la finale di Champions League in programmail 3 giugno al Millenium Stadium di Cardiff. E il caos vale anche per i tifiso juventini (O madrinisti) che devono prenotare una stanza di albergo nella capitale gallese.



I biglietti per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid a disposizione del club bianconero e di quello blanco sono 18mila a testa. Per il resto, 24mila sono a disposizione dell’Uefa e 5.500 sono già stati venduti liberamente



Sul web c'è chi chiede 5mila euro per un biglietto della finale Juventus-Real Madrid del 3 giugno. E attenzione al rischio truffe.