Juventus-Real Madrid: biglietti nuovi disponibili. Tifosi del Rel Madrid rinunciano

JUVENTUS REAL MADRID BIGLIETTI: TITOSI MERENGUE RINUNCIANO PER I PREZZI FOLLI. FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE, BIGLIETTI DISPONIBILI



I prezzi troppo alti dei voli e degli alloggiamenti stanno spingendo i soci del Real Madrid a snobbare la finale di Champions League di Cardiff contro la Juventus del 3 giugno. Secondo quanto riferisce As, a poche ore dalla scadenza dei termini di prelazione solo 12mila soci hanno già richiesto i tagliandi per la partita del Millennium Stadium. Una cifra decisamente inferiore rispetto alle richieste per le ultime due finali di Lisbona e Milano nel 2014 e 2016. A questo stato della prevendita, infatti, per Milano erano già stati prenotati 16mila biglietti e per Lisbona 24mila. La Uefa ha concesso al Real Madrid 17.518 biglietti per la finale, di questi 14.645 andranno in prelazione ai soci. Il sorteggio dei soci che avranno fatto richiesta e che otterranno il prezioso tagliando sarà effettuato dinanzi ad un notaio il 18 maggio, ma a questo punto rischia di non essere necessario. I termini per la prenotazione scadono domani alle 20.00.

Juventus-Real Madrid: biglietti prezzi folli. JUVENTUS-REAL MADRID I BIGLIETTI



Juventus-Real Madrid biglietti caos per la finale di Champions League in programmail 3 giugno al Millenium Stadium di Cardiff. E il caos vale anche per i tifiso juventini (O madrinisti) che devono prenotare una stanza di albergo nella capitale gallese.



JUVENTUS-REAL MADRID I BIGLIETTI DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2017



I biglietti per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid a disposizione del club bianconero e di quello blanco sono 18mila a testa. Per il resto, 24mila sono a disposizione dell’Uefa e 5.500 sono già stati venduti liberamente



JUVENTUS-REAL MADRID I BIGLIETTI DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2017. I PREZZI SUL WEB



Sul web c'è chi chiede 5mila euro per un biglietto della finale Juventus-Real Madrid del 3 giugno. E attenzione al rischio truffe.



JUVENTUS-REAL MADRID I BIGLIETTI DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2017. LA COMUNICAZIONE DEL CLUB BIANCONERO



La Juventus ha fatto sapere che la prima fase la vendita dei biglietti riguarderà soltanto gli abbonati (27mila circa) e i soci Juventus Premium Club. Tre offerte: biglietto più volo aereo andata e ritorno, biglietto più viaggio in autobus andata e ritorno, biglietto libero da vincoli di viaggio. La seconda fase sarà riservata a J1897 Member e tesserati Club Doc. Il problema è che i biglietti restano 18mila e la richiesta sarà 3 o 4 volte tanto come minimo.



JUVENTUS-REAL MADRID I BIGLIETTI DELL'UEFA PER LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE



Circa 24.500 biglietti di Juventus-Real Madrid saranno regalati a sponsor, dipendenti e invitati speciali, mentre gli altri 5.500 sono stati messi in vendita a marzo scorso. In una finestra temporale di dieci giorni, in molti hanno potuto ‘iscriversi’ e partecipare al sorteggio diviso per fasce di prezzo:

Biglietti categoria 1: 390 euro

Biglietti categoria 2: 275 euro

Biglietti categoria 3: 140 euro

Biglietti categoria 4: 60 euro

Biglietti per disabili: 60 euro (biglietto gratis per l’accompagnatore)

Biglietti pacchetto giovani: 120 euro (due biglietti Categoria 2 – un adulto e un ragazzo – al prezzo della Categoria 4).



JUVENTUS-REAL MADRID, HOTEL, APPARTAMENTI E CAMPING QUASI SOLD OUT



In vista di Juventus-Real Madrid a Cardif le strutture (hotel, appartamenti e camping) sono complete al 99%, e i prezzi medi sono aumentati fino al 900% rispetto alla norma.



JUVENTUS-REAL MADRID I COSTI DEI VOLI PER CARDIFF



Un volo da Torino a Cardiff nelle ore della finale tra Juventus e Real Madrid si paga tra i 900 e 1200 euro. Va un po' meglio se si devia per Bristol (a 50 chilometri dalla capitale gallese): qui il prezzo cala sino a 700 euro. Ma poi tanti auguri per arrivare al Millenium Stadium...