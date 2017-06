Dybala maschera, la #dybalmask

Juventus-Real Madrid, i bookmaker: CHAMPIONS LEAGUE ALLA JUVENTUS



Juventus-Real Madrid? Per la Snai saranno i bianconeri a vincere la Champions League. Anche se le quote sono incerte: Higuain e soci vengono pagati 1,90 contro i 2,00 dei blancos di Cristiano Ronaldo. Idem sulla soluzione della Champions entro il 90°: 2,70 Juventus e 2,80 Real Madrid. Quota 3,20 sul pareggio. A 11,00 il successo di una delle due squadre dopo i supplementari, a 12,00 quello dal dischetto dei rigori. Insomma, JUventus favorita sul Real Madrid, ma anche la Snai non si sbilancia moltissimo sull'esito della finale di Champions League in programma alle 20.45 al Millenium Stadium di Cardiff.



Juventus-Real Madrid, ecco quanto incasseranno i bianconeri dalla Champions League



La Juventus ha vinto la sua Champions League a prescindere da come finirà la finale di Cardiff contro il Real Madrid. I bianconeri anche in caso di sconfitta infatti incasseranno 128,7 milioni di euro, mentre saranno 133,2 milioni in caso di successo contro i “galacticos”. Numeri da record, basti pensare che nel 2015, la Juvenuts ne prese 89,1 milioni nella Champions che la vide perdere in finale 3-1 contro il Barcellona.





Juventus-Real Madrid, tifosi juventini invadono Cardiff cantando l'inno di Mameli



Tutto pronto per la finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus, i tifosi delle due squadre hanno invaso la cittadina, dove molte strade sono state chiuse al traffico. La situazione e' tranquilla tra le due tifoserie che girando per la citta' cantando cori e inneggiando alla propria squadra.



Juventus-Real Madrid: attesi 30mila tifosi in piazza San Carlo a Torino



Sono attesi circa 30mila tifosi della Juventus in piazza San Carlo, dove, a partire dalle ore 18, in uno dei due maxischermi installati in citta' (l'altro e' al Parco Dora) sara' trasmessa la finale di Champions League tra bianconeri e Real Madrid. Ingenti le misure di sicurezza, con la questura che ha predisposto alcuni servizi preventivi, fra cui il posizionamento di speciali barriere anti-camion sul perimetro della piazza che sara' accessibile a tutti, con controlli a tappeto ma non invasivi. Secondo le forze dell'ordine, che da ore presidiano il centro citta', rispetto alla finale di due anni fa, quando la Juventus fu sconfitta per 3 a 1 dal Barcellona, nel capoluogo sono giunti migliaia di tifosi in piu'.



JUVENTUS-REAL MADRID. FINALE CARDIFF, VASTA OPERAZIONE DI SICUREZZA A MADRID



Madrid vivrà la finale della Champions League, in programma questa sera a Cardiff, tra Real Madrid e Juventus, con una grande operazione di sicurezza che vedrà impegnati centinaia di poliziotti, con limitazioni del traffico nella capitale spagnola. Il Comune di Madrid ha vietato la circolazione dei camion oltre i 3.500 kg durante il pomeriggio oggi e domani su un vasto perimetro intorno alla centrale Plaza de Cibeles, luogo tradizionale delle celebrazioni del Real Madrid, per prevenire eventuali attacchi terroristici come quelli perpetrati a Nizza, Berlino e Stoccolma. Se il Real Madrid dovesse vincere oggi la sua dodicesima Champions League, le autorità hanno si attendono che "centinaia di migliaia" di persone si riverserebbero nella celebre Plaza Cibeles e nelle strade vicine, "aree aperte e dove è impossibile o molto difficile prevedere misure di protezione fisica", ha detto il Consiglio comunale spiegando le restrizioni. Inoltre, la Polizia Nazionale mobiliterà per il fine settimana circa 500 agenti, e se il Real Madrid vincesse la finale sarebbe stabilito un "controllo globale" agli ingressi di Plaza Cibeles per impedire l'accesso con alcool o oggetti pericolosi, secondo fonti della polizia. Altri punti dove porre attenzione particolare alla sicurezza, sono l'aeroporto Adolfo Suárez, luogo di partenza e di arrivo di molti tifosi del Real Madrid che voleranno a Cardiff, e il Bernabeu, dove il Real Madrid installerà dei maxi schermi in modo che i tifosi possano seguire la finale dal vivo. Anche le autorità britanniche hanno schierato misure di sicurezza senza precedenti per la finale nella città gallese di Cardiff. L'evento sportivo, per il quale si prevede l'arrivo di circa 170.000 persone, arriva due settimane dopo l'attacco terroristico che ha ucciso 22 persone ad un concerto a Manchester.