Juventus rinuncia a Schick. Il comunicato congiunto con la Sampdoria



Juventus e Sampdoria comunicano che é stato deciso, di comune accordo, di non perfezionare il trasferimento del giocatore Patrik Schick.



JUVENTUS, ADDIO A SCHICK. TORNA ALLA SAMPDORIA



La Juventus ha deciso di chiudere l'acquisto di Patrik Schick. La società bianconera ha incontrato la Sampdoria per trovare una soluzione dopo le ulteriori visite mediche a cui è stato sottoposto l'attaccante dellla Repubblica Ceca in seguito ai problemi riscontrati.

Un summit tra Marotta e Ferrero, in cui i bianconeri avrebbero comunicato alla dirigenza blucerchiata di rinunciare alla trattativa.

Un epilogo clamoroso dell'affare Schick. Nei giorni scorsi si era parlato di piccoli problemi cardiaci per Schick. Ora il bomber ceco dovrà capire la sua situazione di salute e valutare il suo futuro. La Sampdoria nelle scorse ore aveva parlato di altro offerte per lui, ma ormai non più al valore della clausola rescissoria di 30 milioni di euro (su cui era stato siglato l'accordo con la Juventus, con pagamento triennale) che è scaduta.