Juventus, Ronaldo si ferma. Nessuna lesione, ma CR7 potrebbe saltare Napoli

Cristiano Ronaldo potrebbe saltare la trasferta in casa del Napoli per un problema alla caviglia sinistra, anche se i primi esami a cui è stato sottoposto il fuoriclasse della Juventus hanno escluso lesioni. Possibile dunque che CR7 non giochi nel posticipo di domenica sera al San Paolo. Il ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid, partita delicatissima per i bianconeri che devono recuperare il 2-0 del Wanda Metropolitano, è alle porte è la prudenza potrebbe consigliare di non rischiare Ronaldo.

Juventus, oltre a Ronaldo anche Douglas Costa lavora a parte

"Hanno lavorato a parte Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Per CR7 sono previsti controlli fra oggi e domani per una botta alla caviglia sinistra, rimediata nella gara di Bologna", recita il comunicato della Juventus.

JUVENTUS. AUDERO DEFINITIVO ALLA SAMPDORIA, PLUSVALENZA 19,9 MLN

Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, e' scattato l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della societa' U.C. Sampdoria S.p.A. del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emil Audero Mulyadi a fronte di un corrispettivo di € 20 milioni pagabile nei prossimi quattro esercizi. Tale operazione - informa la societa' bianconera - genera un effetto economico positivo di circa € 19,9 milioni.