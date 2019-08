Juventus, Sarri ha la polmonite

La sindrome influenzale che ha messo ko Maurizio Sarri la scorsa settimana non sembra passare. Il tecnico, prima dell'amichevole a Villar Perosa, ha accusato sintomi di malessere. La Juventus ha comunicato attraverso il suo sito le attuali condizioni del tecnico: "Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno confermato una polmonite per la quale è stata prescritta terapia specifica. L’allenatore ha autorizzato il club a comunicare il proprio stato di salute". Da valutare nei prossimi giorni le condizioni del tecnico, in dubbio per l'esordio in campionato sabato contro il Parma, dopo il forfait nell'amichevole di Trieste contro la Triestina.