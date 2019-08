Juventus: Sarri salterà anche la sfida con il suo Napoli

La Juventus dovrà rinunciare al suo tecnico in panchina per le prime due giornate. A Parma e contro il Napoli non ci sarà a guidare i bianconeri Maurizio Sarri. Il Comandante sarà costretto a saltare l’esordio in campionato e anche la seconda partita allo Stadium con gli azzurri a causa della polmonite che lo tormenta da alcuni giorni. La Juve lo ha ufficializzato con un comunicato: "Maurizio Sarri è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti medici oggi, che hanno evidenziato un buon decorso clinico. Per ottenere una completa guarigione dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi, l’allenatore non siederà in panchina in occasione delle prime due partite di serie A con il Parma e con il Napoli. La decisione è stata presa per permettere al tecnico, che anche oggi si è recato al JTC per coordinare il lavoro del suo staff, di riprendere al più presto la regolare attività".



Nelle prime due giornate di campionato, quindi, sarà il suo vice Giovanni Martusciello a guidare i campioni d’Italia nel debutto stagionale: ieri ha proposto un allenamento a base di tattica e lavoro sulle palle inattive.