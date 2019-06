Juventus-Sarri svolta con il Chelsea. Higuain torna alla Juve? I rumors

Juventus-Sarri svolta con il Chelsea

La Juventus inizia l'era Sarri. La separazione con il Chelsea ormai pare definita, grazie al blitz di Paratici a Londra. La società bianconera pagherà un mini indennizzo (attorno a 3 milioni) legato agli obiettivi, accontentando i blues che chiedevano un risarcimento (da 6 milioni) per liberare il tecnico toscano dal contratto valido ancora per i prossimi due anni. Il vice di Sarri alla Juventus dovrebbe essere Giovanni Martusciello, giùà suo braccio destro ai tempi di Empoli e nell'ultima stagione al fianco dei Luciano Spalletti all'Inter. Secondo Tuttosport. in prospettiva dovrebbe entrare nello staff del prossimo allenatore bianconero anche Andrea Barzagli, il quale a luglio sarà impegnato nel corso da allenatore a Coverciano. Il Chelsea dopo aver salutato Sarri annuncerà il nuovo allenatore, che, salvo colpi di scena, sarà l'uomo designato da diverse settimane: l'ex bandiera Franck Lampard, reduce dalla stagione alla guida del Derby County con cui ha sfiorato la promozione in Premier League.

"HIGUAIN SE TORNA IN ITALIA? SOLO ALLA JUVENTUS", PARLA IL FRATELLO DEL PIPITA

"Se Gonzalo giocherà solo in Italia lo farà solo alla Juventus". Ai microfoni di Radio Marte Nicolas Higuain, fratello dell'attaccante argentino Gonzalo Higuain, fa il punto sul futuro dell'attaccante. Una chiusura alle ipotesi italiane legate alla Fiorentina (suggestione di mercato legata all'affare Chiesa) o alla Roma (si è parlato di uno scambio con Manolas). "Alla Juventus il suo rendimento è stato buono, l'esperienza di giocare in un'altra squadra in Italia non è una soluzione praticabile. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma Gonzalo se giocherà ancora in Italia, lo farà solo alla Juventus. Quando andammo al Napoli tutti dicevano che era pazzo a lasciare il Real per il Napoli: ma sapevamo perfettamente a cosa andavamo incontro e ancora oggi dico che la scelta è stata giusta. Il pubblico lo ha sempre amato e i fischi quando è passato alla Juve lo dimostrano. E' stato un dolore forte, ma ritengo che la reazione dei napoletani sia normale: è un pubblico passionale. Un suo ritorno al River? Penso sia prematuro: una volta ricaricate le batterie sarà all'altezza della Juventus. Pentito di aver lasciato Napoli? Non ne ho mai parlato con Gonzalo, ma al di là del discorso clausola, pagata dalla Juve, ci siamo detti che dovevamo guardare solo avanti. Il suo mestiere è il calciatore, riteniamo di non aver fatto del male a nessuno. Il calcio è questo, e ci sta anche la passione: i tifosi possono dire quello che vogliono e reagire come credono. Del resto anche noi in Argentina abbiamo queste reazioni davanti a determinate scelte".