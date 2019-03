Juventus scudetto: Snai già paga le scommesse sui bianconeri campione d'Italia

Juventus scudetto sicuro: Snai già paga le scommesse su Juve campione d'Italia

Juventus campione d'Italia: ottavo scudetto consecutivo e quinto per Massimiliano Allegri dopo i tre di Antonio Conte. Per la Snai il titolo dei bianconeri è certo, a 11 giornate dalla fine del campionato e con i punti di vantaggio della Juve sul Napoli che ormai sono 18.

Un gap così elevato che, andando contro la comune pratica (ossia aspettare la matematica certezza) Snai, come riporta Agipronews, ha deciso di pagare già le scommesse piazzate da inizio stagione sullo scudetto della Juve. Del resto, soprattutto grazie all’arrivo di Cristiano Ronaldo, il pronostico dei bookmaker, già alla vigilia del campionato, era tutto bianconero. Nelle quote tricolori, il gap della Juventus dalle concorrenti era abissale: a 1,45 si giocava lo scudetto alla squadra di Allegri, mentre erano distanziatissime le inseguitrici, con l’Inter in prima battuta a 7,50 e il Napoli, a 8,50. La quota sui bianconeri si è logicamente abbassata via via che la Juve prendeva il largo in classifica, fino ad arrivare a livelli minimi (intorno all’1,01) e alla chiusura delle giocate. Malgrado la quota poco remunerativa, sulla Juve ha puntato gran parte degli scommettitori: secondo Snai, una giocata scudetto su due è andata a favore dei bianconeri.