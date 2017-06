Juventus Stadium dal primo luglio diventa Allianz Stadium



Juventus Stadium dal 1° luglio diventerà Allianz Stadium. L'accordo è stato trovato tra il club bianconero, il gruppo gruppo Allianz e il gruppo Lagardere Sport Entertainment, ex Sport Five, che dal 2011, aveva acquisito i diritti di sponsorship per lo stadio torinese, durata 12 anni per 6milioni 250mila euro all’anno.



JUVENTUS, L'INCASSO AGGIUNTIVO DALL'ALLIANZ STADIUM



La Juventus incassa, rispetto al precedente deal, 1,5 milioni di euro all’anno in più da Allianz grazie a un accordo sull’uso dello stadio e altri benefici legati alla sponsorizzazione.



ALLIANZ, 7 STADI CON QUELLO DELLA JUVENTUS



Allianz arriva a sette stadi con quello della Juventus. Dall'Arena di Monaco di Baviera, casa del Bayern e del Monaco 1860, agli stadi di Nizza (Allianz Riviera), Sydney (Allianz Stadium), ssino a quello londinese della squadra di rugby dei Saracens (Allianz Park), senza dimenticare lo stadio del Palmeiras e di San Paolo del Brasile (rinominato Allianz Parque). E poi anche quello del Rapid Vienna (Allianz Stadion).